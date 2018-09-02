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Ankara Haberleri: Ankara-Sivas YHT’de raylar seriliyor

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Ankara-Sivas YHT’de raylar seriliyor

Hürriyet Haber
02.09.2018 - 11:18Son Güncelleme :

Ray serim çalışmalarının sürdüğü Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ekipler, her gün 750 metrelik mesafe kat ediyor. İki şehir arasındaki ulaşım süresini 2 saate düşürecek olan projede 2019’da test sürüşü yapılacak.

Hürriyet Haber

Ankara-Sivas YHT Projesi’nde günlük bin 750 metre ray seriliyor. Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu’na entegre edilecek. Ray serimi bir milyar 83 milyon liraya ihale edilen projede yaklaşık 800 işçi çalışıyor. Yerli ray ve traveslerin kullanıldığı çift yön olarak yapılan yaklaşık 500 kilometre ray döşenecek hatta 2019’da test sürüşlerinin yapılması planlanıyor. Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan hızlı tren şantiyesini ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MARKA PROJE OLACAK

Başer, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı içerisinde yer aldığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Yerköy- Ankara arasında altyapı çalışmaları sürüyor. Yerköy-Sivas yönünde ise üst yapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu hat sadece Ankara-Sivas değil, bir taraftan Eskişehir-İstanbul hattına bir taraftan da Sivas’tan sonra Erzincan, Erzurum, Kars’a kadar gidecek. Hatta bu hat geçmişteki İpek Yolu’nun hızlı tren hattı şeklinde Orta Asya’dan Avrupa’ya hem ürünlerin nakliyesi hem de insanların taşınması noktasında büyük bir hizmet verecek. Türkiye’nin 2023 yılında marka projelerinden biri olacak ve Türkiye’yi dünyaya bağlayacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara-Sivas YHT’de raylar seriliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Eylül 2018 tarihinde saat 11 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara-Sivas YHT’de raylar seriliyor haberi güncellenecektir.

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