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Ankara Haberleri: Ankara-Sivas YHT’de deneme sürüşleri 2019’da

ANKARA HABERLERİ

Ankara-Sivas YHT’de deneme sürüşleri 2019’da

Hürriyet Haber
05.08.2018 - 16:51Son Güncelleme :

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas YHT hattı inşaatında incelemelerde bulundu.

Hürriyet Haber

Turhan, Ankara Kayaş’tan başlayarak güzergahı gezdiklerini ve sorumlulardan bilgi edindiklerini, projenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hükümetin 100 günlük eylem planı içinde yer aldığını belirtti. Bakan Turhan özetle şunları söyledi: “Ankara-Sivas YHT Projesi, yıl sonunda kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde de deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi. Projemizin yatırım maliyeti 9 milyar 749 milyon lira. Trenlerimiz saatte 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek. Ankara-Sivas hattında seyahat edecek yolcularımıza hem ekonomik anlamda hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacağız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara-Sivas YHT’de deneme sürüşleri 2019’da hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara-Sivas YHT’de deneme sürüşleri 2019’da haberi güncellenecektir.

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