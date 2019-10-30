Ankara Şehir Hastanesi’nde gebe okulu açıldı

Gelecek günlerde yeni gebe okullarının da açılacağını kaydeden Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, gebe okulunda, doğum öncesi ve sonrası ile bebeğin gelişimi için kritik önemdeki bilgilerin yetkin isimler anne adaylarına tarafından verildiğini, eğitimlerin bir bölümüne eşlerin de katılabildiğini söyledi. Ankara Şehir Hastanesi’nde ilk gebe okulunun açıldığını dile getiren Gülüm, “Ankara içerisinde 2 ve 3'üncü basamakta 24'üncü, birinci basamakta da 27'nci gebe okulumuz. Bugüne kadar 2019 içerisinde 5 bin civarında gebemize 4 hafta süren eğitim verildi” dedi.







AMAÇ DOĞRU BİLGİYE ULAŞIM



Pek çok hastanede gebe bilgilendirme sınıfının olduğuna işaret eden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Biz de yeni açılan bir hastane olarak burada da gebe okulumuzu açtık. Amacımız burada vereceğimiz eğitimlerle gebelerimizi doğru bilgilendirmek. İnternetten alacakları bilgiler yerine daha doğru, uzman ekip tarafından doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak. Gebelik sürecinde destekleyebilmek ve hem de doğum evresine hazırlamak” şeklinde konuştu.



Gebe okulunda emzirme, bebeğin nasıl tutulacağı, banyosu gibi konularda da eğitimlerin yanı sıra toplu ve bireysel randevularla yoga, pilates gibi gebelikte yapılabilecek hareketlerle ilgili de pratik eğitimler yapılacak.