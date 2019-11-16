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Ankara Haberleri: Ankara-Niğde Otoyolu’nda ilk etap martta açılacak

ANKARA HABERLERİ

Ankara-Niğde Otoyolu’nda ilk etap martta açılacak

Murat YILMAZ
16.11.2019 - 10:08 |Son Güncelleme :

Ankara çıkışlarında yoğunlaşan trafiği rahatlamak için hazırlanan yeni otoyol bağlantı projeleri hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gölbaşı’ndan Konya bağlantısını rahatlatacak Ankara-Niğde Otoyolu’nun ilk etabının mart ayında açılacağını, Eskişehir Yolu üzerinden İzmir ve Eskişehir bağlantısını rahatlamakta Ankara-Sivrihisar ile Elmadağ üzerinden Kırıkkale yönündeki trafiği rahatlatacak Ankara-Samsun çıkışlarının ihalesinin ise 2020 yılının başında yapılacağını kaydetti.

Murat YILMAZ

Hürriyet Ankara bürosunu ziyaretinde otoyol projelerine de değinen Bakan Turhan şunları kaydetti:

TRAFİK MİKTARI ARTTI

“Altyapıyı hızlı geliştiren ülkeler hızlı gelişiyor. Sermayenin milliyeti olmaz. Sermaye nerede kazanacağına inanıyorsa, oraya yatırım yapıyor. Güvenli yer de istiyor. Biz bu güven ortamını ve altyapıyı iyileştirerek yatırımcıya fırsatlar sunmak istiyoruz. Yollarımızdaki trafik miktarı taşıt kilometre olarak son 15 yılda 60 milyar taşıt kilometreden 140 milyar taşıt kilometreye yaklaştık. 2.5 kat arttı. Bazı güzergâhlarda, gelişmiş olan yerlerimizde 4-5 kat arttı. Ekonominin, sanayinin, tarımın, turizmin olduğu yerlerde 4-5 kat arttı. Yapmış olduğumuz bölünmüş yolların kapasitesini doldurduğumuz güzergâhlar var. Bunlar şimdi yüksek kapasiteli, yüksek standartlı yollar istiyor.

ANKARA ÇIKIŞINDA ÖNEMLİ

Büyükşehirlerimizde bunlar genişleyecek. Ankara’da 7 tane giriş ve çıkış var. Şimdi Ankara-Konya çıkışını önümüzdeki martın sonunda inşallah açıyoruz. Kulu’ya kadar burayı açacağız. Niğde’ye kadar da haziran-temmuz gibi bağlıyoruz. Bu Ankara çıkışında çok önemli bir hizmet. Ankara-Samsun çıkışında Ankara-Delice arası için kredi arayışında olan firmalar var, bir kaç firma geldi. İyi bir rekabet olacağını bekliyoruz. Ankara-Sivrihisar, İzmir çıkışı bunun ikisini yap-işlet-devret ile 2020’nin başlarında ihale etmeyi planlıyoruz. Çünkü buralara yap-işlet-devret ile ilgili talep var. Bu ticari kredi değil. Yapacak işletecek bize devredecek. İstanbul-İzmir gibi Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-Çandarlı Otoyolu gibi.”

Ankara-Niğde Otoyolu’nda ilk etap martta açılacak

Bakan Cahit Turhan, geçtiğimiz günlerde Ankara Niğde Otoyolu çalışmalarını havadan inceledi. 330 kilometrelik dev projenin ana yol uzunluğu 275, bağlantı yolları uzunluğu da 55 kilometreden oluşuyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara-Niğde Otoyolu’nda ilk etap martta açılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Kasım 2019 tarihinde saat 10 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara-Niğde Otoyolu’nda ilk etap martta açılacak haberi güncellenecektir.

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