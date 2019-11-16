Ankara-Niğde Otoyolu’nda ilk etap martta açılacak

Hürriyet Ankara bürosunu ziyaretinde otoyol projelerine de değinen Bakan Turhan şunları kaydetti:

TRAFİK MİKTARI ARTTI

“Altyapıyı hızlı geliştiren ülkeler hızlı gelişiyor. Sermayenin milliyeti olmaz. Sermaye nerede kazanacağına inanıyorsa, oraya yatırım yapıyor. Güvenli yer de istiyor. Biz bu güven ortamını ve altyapıyı iyileştirerek yatırımcıya fırsatlar sunmak istiyoruz. Yollarımızdaki trafik miktarı taşıt kilometre olarak son 15 yılda 60 milyar taşıt kilometreden 140 milyar taşıt kilometreye yaklaştık. 2.5 kat arttı. Bazı güzergâhlarda, gelişmiş olan yerlerimizde 4-5 kat arttı. Ekonominin, sanayinin, tarımın, turizmin olduğu yerlerde 4-5 kat arttı. Yapmış olduğumuz bölünmüş yolların kapasitesini doldurduğumuz güzergâhlar var. Bunlar şimdi yüksek kapasiteli, yüksek standartlı yollar istiyor.

ANKARA ÇIKIŞINDA ÖNEMLİ

Büyükşehirlerimizde bunlar genişleyecek. Ankara’da 7 tane giriş ve çıkış var. Şimdi Ankara-Konya çıkışını önümüzdeki martın sonunda inşallah açıyoruz. Kulu’ya kadar burayı açacağız. Niğde’ye kadar da haziran-temmuz gibi bağlıyoruz. Bu Ankara çıkışında çok önemli bir hizmet. Ankara-Samsun çıkışında Ankara-Delice arası için kredi arayışında olan firmalar var, bir kaç firma geldi. İyi bir rekabet olacağını bekliyoruz. Ankara-Sivrihisar, İzmir çıkışı bunun ikisini yap-işlet-devret ile 2020’nin başlarında ihale etmeyi planlıyoruz. Çünkü buralara yap-işlet-devret ile ilgili talep var. Bu ticari kredi değil. Yapacak işletecek bize devredecek. İstanbul-İzmir gibi Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-Çandarlı Otoyolu gibi.”

Bakan Cahit Turhan, geçtiğimiz günlerde Ankara Niğde Otoyolu çalışmalarını havadan inceledi. 330 kilometrelik dev projenin ana yol uzunluğu 275, bağlantı yolları uzunluğu da 55 kilometreden oluşuyor.