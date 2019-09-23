Ankara merkez olacak

Zirvenin ilk günü açılış konuşmasında gündeme getirdiği Başkent’te coğrafi işaretli ürünlerin satılacağı bir merkez kurma projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Baran, şöyle konuştu:

“Herhalde Ankara, Ankara olalı hiç bu kadar önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmadı. Başta Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi himayelerine aldı, konuyu çok önemsedi. Biz de bakanlıklarımız, üniversitelerimiz, odalar ve borsalar birliği olarak, Ankaralılar olarak bunu sahiplendik. Türkiye’deki bütün odalarımıza ve paydaşlarımıza duyurular yaptık. Hepsi geldi. Anladık ki bu konuyla ilgili gidilebilecek çok yol var. Türkiye’nin büyük kazancı var.

İHRACATTA ÇOK ÖNEMLİ

Bu ülke cari açık üreten bir ülke. Bunu, telafi etmemiz lazım. Katma değerli ihracata ihtiyacımız var. Ve en önemli araçlarından biri de coğrafi işaretli ürünler. O yüzden çok önemsiyoruz. Başta coğrafi işaretin ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi üzerinde durduğumuz konu, köyden kente göçü engellemede önemli bir araç, farklı bir turizm alanı açıyor olması. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda gerçekten çok önemli. Ankara Ticaret Odası bundan sonra ‘ne yaptık, nereye geldik, ne yapabiliriz’ diye çalışmaya devam edecek.

ÜRÜNLERİ KIYMETLENDİRECEĞİZ

(Merkez kurma) Bununla ilgili çok ciddi bir gayretimiz var. Coğrafi işaretli ürünler merkezini Ankara’ya alıp, Türkiye’deki bütün ürünleri kıymetlendirmeyi arzuluyoruz. Ankara’yı bir merkez haline getirip, her şehrin ve ilçenin ürününün dağıtımını yine Ankara’dan yapmayı istiyoruz. Bu yüzden de ‘Ankara’dan yurt dışı direkt uçuş, Ankara’nın ulaşımı çok önemli’ diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna sesiz kalmadı ve destek verdi. Üç yıllık bir mücadelemiz var. Şu anda 34 destinasyona ulaştık. Gidebileceğimiz farklı yerler var. Ankara ve Türkiye için taşın altına sadece elimizi değil, gövdemizi de koyduk. Bu ülkenin kasasına girdi sağlayabilecek her alanda olacağız.”

Baran, 27-28-29 Kasım tarihlerinde ATO’nun ev sahipliğinde ‘Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’ düzenleneceğini de duyurdu.