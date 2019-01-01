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Ankara Haberleri: Ankara kedisi koruma altında

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Ankara kedisi koruma altında

AA
01.01.2019 - 17:04Son Güncelleme :

Yurt dışına çıkarılması yasak olan Ankara kedisi, Pursaklar’da kurulan merkezde koruma altında yetiştiriliyor.

AA

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, tüylerinin uzunluğu ve parlaklığıyla dikkati çeken Ankara kedisi, Pursaklar Belediyesi tarafından ekim 2017’de açılan ‘Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’nde koruma altında tutuluyor ve eşleştirmeler sonrasında sahiplendiriliyor.
Ankara kedisinin, genleri bozulmamış bir kedi olduğunu kaydeden sevimli can dostların bakımından sorumlu Ayşe Korkmaz “Yani sonradan üretim değil” dedi. Korkmaz şu bilgileri verdi:

ÇİP VE KİMLİK NUMARALARI VAR

"Dolayısıyla yurt dışındaki insanlar Ankara kedisi yetiştirmek istiyor. Ancak şu an milli değer kabul edildiği için Ankara kedisinin yurt dışına çıkarılması yasak. Merkezde bulunan her kedinin çipi ve kendilerine ait kimlik numaraları var. Kimlik numaralarını kaydederek eşleşme yapıyoruz ve muhtemel doğum tarihleri kaydediyoruz. Kliniğimizde doğum kabinleri oluşturuyoruz ve doğum vakti gelen kedilerimizi doğum kabinine alıyoruz. Yaklaşık bir ay kadar yavrularının bakımlarını kediler kendileri yapıyor. Bir ay sonunda da yavru kedilerimize çip takıyoruz ve onları da ortak kafeslere koyuyoruz. Kediler, 3 ay kadar anne sütü alıyor daha sonra sahiplerine teslim ediliyor. Teslim ederken de ailelere Ankara kedisi ve kedi bakımı hakkında bilgiler veriyoruz." 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara kedisi koruma altında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Ocak 2019 tarihinde saat 17 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara kedisi koruma altında haberi güncellenecektir.

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