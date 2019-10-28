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Ankara Haberleri: Ankara Kalesi’ne ücretsiz otopark

ANKARA HABERLERİ

Ankara Kalesi’ne ücretsiz otopark

Murat YILMAZ
28.10.2019 - 09:13 |Son Güncelleme :

Ankara Kalesi’ndeki otopark sorunu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan Altındağ Belediyesi, buradaki iki okulun bahçesinde ücretsiz otopark hizmeti verecek. Okullardan birisi kapalı olduğu için her gün, eğitim öğretimin olduğu diğer okul ise hafta sonları otopark olarak kullanılacak.

Murat YILMAZ

Altındağ Belediyesi, Ankara’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk uğrak noktalarından olan Ankara Kalesi’ndeki otopark sorunu için harekete geçti. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle işbirliği yapan belediye, ziyaretçiler için ücretsiz otopark hizmeti verecek. Bu kapsamda Kale Mahallesi’nde Yeni Hayat İlkokulu ile eski adıyla Ulus İlk Meclis Ortaokulu’nun bahçeleri otoparka dönüşecek. Şu an eğitim ve öğretimin olmadığı Ulus İlk Meclis Ortaokulu haftanın her günü, Yeni Hayat İlkokulu’nun bahçesi ise hafta sonları otoparka dönüşecek. 100 aracın park edebileceği okul bahçelerinde oluşturulacak otoparkları Altındağ Belediyesi işletecek ve kaledeki etkinliklere gelen ziyaretçilerden ücret alınmayacak.

Ankara Kalesi’ne ücretsiz otoparkAnkara Kalesi’ne ücretsiz otopark

ANKET YAPILSA İLK SIRADA ÇIKAR

Ankara Kalesi’ndeki birinci sorunun otopark olduğuna dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden itibaren başkent turizminin omurgası olan Ankara Kalesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kalede turizmin canlanması için esnafın görüşlerini dinledik. Herhalde kalede anket yapılsa bir numaralı sorun otopark olarak karşımıza çıkar. İşte bu sorunu çözmek için önemli bir adım attık. Bölgedeki iki okulun bahçesini otoparka dönüştüreceğiz. Yaklaşık 100 araç kapasitesi bulunacak olan otoparklar Altındağ Belediyemiz tarafından yönetilecek ve kaledeki etkinliklere gelen ziyaretçilerden ücret alınmayacak. Kalenin en büyük sorununun çözümünde bize destek veren Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz.”

Ankara Kalesi’ne ücretsiz otopark

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Kalesi’ne ücretsiz otopark hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ekim 2019 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Kalesi’ne ücretsiz otopark haberi güncellenecektir.

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