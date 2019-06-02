Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ankara Kalesi’nde satılık kilise

Ankara Haberleri: Ankara Kalesi’nde satılık kilise

ANKARA HABERLERİ

Ankara Kalesi’nde satılık kilise

Murat YILMAZ
02.06.2019 - 15:54Son Güncelleme :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parsel sorgulama uygulamasında ‘kargir kilise’ görünen Ankara Kalesi surları içindeki tarihi taş bina, 12 milyon TL’den satışa çıkarıldı.

Murat YILMAZ

Ankara Kalesi’nin tarihi surları içinden tarih çıktı. Yüzyıllar önce kilise olduğu ve bazı gezginlerin bu yönde yazılar yazdığı kaydedilerek internetten satışa çıkarılan taş bina için hazırlanan ilanda, “Ankara Kalesi’nin dış duvar aksı üzerine taş bina kilise olarak inşa edilmiş olmasıdan dolayı Ankara manzaralıdır. Uzun yıllar bu amaçla kilise olarak kullanmıştır. Geniş bir avluya sahiptir. Avlusunda eski Ankara evleri mevcuttur. Restorasyon sırasında bu eski Ankara evleri amaca uygun olarak düzenlenebilir” ifadelerine yer verildi.

TURİZME AÇILABİLİR

Hürriyet Ankara, binanın satışını yapan gayrimenkul uzmanı Yasemin Özmen’e ulaştı. Özmen, “Buranın bir an önce kent turizmine katılmasının Ankara’nın marka değerine farklı bir değer katacağı düşüncesindeyiz. Bu konuda projesi olan kişi, şirket, vakıf, ve kuruluşlarla görüşmeye açığız” dedi.

Ankara Kalesi’nde satılık kilise

GEZGİNLER NOTLARINDA ANLATMIŞ

Binanın satışı için hazırlanan broşürde, “Ankara’da bulunan Ermeni okul ve ibadethaneleri hakkında gezgin notlarından edinilen bilgilere göre 1555 yılında Hans Dernschawn, kale içinde ufak ve karanlık bir Ermeni kilisesi olduğunu yazmaktadır. 1716 yılında Fransız gezgin Tournefort, kale içindeki Ermeni kilisesinden bahsetmektedir. Dolayısıyla bu bina, kilise olarak yapılmış, uzun yıllar bu amaçla kullanılmıştır” deniliyor.

ALTINDA TÜNEL VAR

Satış broşüründe dikkat çeken diğer bir bölüm ise kaledeki iki yer altı tüneliyle ilgili. Bu tünellerden en uzununun kilisenin önünden başladığı bilgisinin bulunduğu broşürde, “İç Kale’deki Haç Kilisesi’nin önünde başlayıp, Hatip Çayı’na kadar inen tünel, geçitlerin en uzunudur. Bazı yerlerde 30 dereceye varan eğime sahip geçit halen doğal etkenler yüzünden kapalı durumdadır. İkinci geçit ise Hatip Çayı’na yakın bir yamaçta başlar ve 27 metre uzunluğundadır” ifadeleri yer alıyor.

Ankara Kalesi’nde satılık kilise

MERMER SÜTUNLU ODALAR

İnternetteki ‘restorasyon’ forumlarında da dikkat çeken detaylar var. Bir sitedeki paylaşımda evin altında mermer sütunlardan oluşan odalar ve Hacıbayram Camii’ne giden bir dehliz olduğu belirtiliyor. Başka bir sitede ise kültür dönemi Ortaçağ, mimari üslubu Bizans devri olan binanın tescilli olduğu kaydediliyor.

TAPUDA ‘KİLİSE’ GÖRÜNÜYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parsel sorgulama uygulamasında bina, ‘kargir (taş veya tuğladan yapılan) kilise’ görünüyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Kalesi’nde satılık kilise hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Haziran 2019 tarihinde saat 15 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Kalesi’nde satılık kilise haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Samanpazarı’nın son ayakkabıcısı

Samanpazarı’nın son ayakkabıcısı

Günde 2 bin 500 sefer

Günde 2 bin 500 sefer

Başkan denetimde

Başkan denetimde

Yaşlılara tertemiz destek

Yaşlılara tertemiz destek

Uyana teşekkür uymayana ceza

Uyana teşekkür uymayana ceza

Bayramda havamız az bulutlu

Bayramda havamız az bulutlu

Tatil başladı valizini kapan AŞTİ’ye koştu

Tatil başladı valizini kapan AŞTİ’ye koştu

Köşe bucak bayram temizliği

Köşe bucak bayram temizliği

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

03 Haziran 2019, Pazartesi
  • İmsak
    03:22
  • Güneş
    05:15
  • Öğle
    12:52
  • İkindi
    16:48
  • Akşam
    20:19
  • Yatsı
    22:03
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.