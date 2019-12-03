Ankara Kalesi için güvenlik çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi (ABB) MHP grubu, Ankara Kalesi’nde güvenlik önlemlerinin artırılması için geçen ay Meclis’e önerge verdi. Önergeyi veren ABB Meclisi MHP Keçiören Meclis Üyesi Alparslan Doğan, “Bugün hâlen ‘Ankara Kalesi’nin etrafında gayrimeşru işler yapılıyor’ deniliyorsa bu bizim ayıbımızdır. Güvenlik tedbirlerinin acilen artırılması şart” dedi. “Ankara Kalesi’nin en büyük problemi sahipsizliği” diyen Doğan şunları söyledi:

İNSANLAR AİLESİYLE GİTMEYE KORKUYOR

“Ankara’da en büyük turizm hareketliliği kalede, en çok ziyaret edilen yer kale. Ancak insanlar şu anda ailesiyle gitmeye korkuyor. Son günlerde yaşanan oluk hırsızlığı, bir kız çocuğunun kaleden düşmesi basına yansıdı. Burası bir tarihi miras. Tarihi mirasa sahip çıkılarak üst düzey güvenlik görevlisinin, önlemlerin olması lazım. Güvenlik önlemlerinin daha bilinçli ve daha profesyonel olması lazım. Bu işin hem fiziki güvenlik önlemlerinin hem de sosyal güvenlik önlemlerinin alınması lazım.

BELEDİYE PARKI GİBİ MUAMELE GÖRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin diğer ilgili kurumlar işbirliği yaparak buraya önem vermesi ve önlem alması gerekiyor. Ankara Kalesi bugün herhangi gibi bir yer gibi, belediyenin bir parkı gibi muamele görüyor. Kalede yoğun talep gören, ziyaretçi alan yerler var ama Ankara Kalesi sadece oradan ibaret değil, kalenin içi var, mahalleleri var. Nereye kadar gidebileceğiz, ailenizle bir tarihi gezi yapmak isteseniz ne kadar ulaşabilirsiniz belli değil. Tereddütlü bir alan. Güvenlik görevlilerinin ve bekçilerin gece-gündüz artırılması lazım. Bugün halen ‘Ankara Kalesi’nin etrafında gayrimeşru işler yapılıyor’ deniliyorsa bu bizim ayıbımızdır. Güvenlik tedbirlerinin acilen artırılması şart.”

Hürriyet Ankara önceki gün Ankara Kalesi’nde yaşanan oluk hırsızlığını gündeme taşımıştı. Yaşanan olayı Okur Köşesi’ne ileten kale esnafı, “Ankara Kalesi’nde güvenlik önlemleri geceli gündüzlü artırılmalı” demişti.