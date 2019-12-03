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Ankara Haberleri: Ankara Kalesi için güvenlik çağrısı

ANKARA HABERLERİ

Ankara Kalesi için güvenlik çağrısı

Murat YILMAZ
03.12.2019 - 17:29 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın, Ankara Kalesi’nde yaşanan hırsızlığı ‘Çoluk çocuğu alet etmişler’ manşetiyle gündeme getirmesinin ardından, kaledeki güvenlik açığıyla ilgili olarak ABB Meclisi’ne önerge verildiği ortaya çıktı.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi (ABB) MHP grubu, Ankara Kalesi’nde güvenlik önlemlerinin artırılması için geçen ay Meclis’e önerge verdi. Önergeyi veren ABB Meclisi MHP Keçiören Meclis Üyesi Alparslan Doğan, “Bugün hâlen ‘Ankara Kalesi’nin etrafında gayrimeşru işler yapılıyor’ deniliyorsa bu bizim ayıbımızdır. Güvenlik tedbirlerinin acilen artırılması şart” dedi. “Ankara Kalesi’nin en büyük problemi sahipsizliği” diyen Doğan şunları söyledi:

Ankara Kalesi için güvenlik çağrısı

İNSANLAR AİLESİYLE GİTMEYE KORKUYOR

“Ankara’da en büyük turizm hareketliliği kalede, en çok ziyaret edilen yer kale. Ancak insanlar şu anda ailesiyle gitmeye korkuyor. Son günlerde yaşanan oluk hırsızlığı, bir kız çocuğunun kaleden düşmesi basına yansıdı. Burası bir tarihi miras. Tarihi mirasa sahip çıkılarak üst düzey güvenlik görevlisinin, önlemlerin olması lazım. Güvenlik önlemlerinin daha bilinçli ve daha profesyonel olması lazım. Bu işin hem fiziki güvenlik önlemlerinin hem de sosyal güvenlik önlemlerinin alınması lazım.

BELEDİYE PARKI GİBİ MUAMELE GÖRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin diğer ilgili kurumlar işbirliği yaparak buraya önem vermesi ve önlem alması gerekiyor. Ankara Kalesi bugün herhangi gibi bir yer gibi, belediyenin bir parkı gibi muamele görüyor. Kalede yoğun talep gören, ziyaretçi alan yerler var ama Ankara Kalesi sadece oradan ibaret değil, kalenin içi var, mahalleleri var. Nereye kadar gidebileceğiz, ailenizle bir tarihi gezi yapmak isteseniz ne kadar ulaşabilirsiniz belli değil. Tereddütlü bir alan. Güvenlik görevlilerinin ve bekçilerin gece-gündüz artırılması lazım. Bugün halen ‘Ankara Kalesi’nin etrafında gayrimeşru işler yapılıyor’ deniliyorsa bu bizim ayıbımızdır. Güvenlik tedbirlerinin acilen artırılması şart.”

Ankara Kalesi için güvenlik çağrısı

Hürriyet Ankara önceki gün Ankara Kalesi’nde yaşanan oluk hırsızlığını gündeme taşımıştı. Yaşanan olayı Okur Köşesi’ne ileten kale esnafı, “Ankara Kalesi’nde güvenlik önlemleri geceli gündüzlü artırılmalı” demişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Kalesi için güvenlik çağrısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Aralık 2019 tarihinde saat 17 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Kalesi için güvenlik çağrısı haberi güncellenecektir.

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