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Ankara Haberleri: Ankara İtfaiyesi de farkındalık yarattı

ANKARA HABERLERİ

Ankara İtfaiyesi de farkındalık yarattı

Hürriyet Haber
12.11.2019 - 09:02 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok birimiyle Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine katıldı.

Hürriyet Haber

Ankara İtfaiyesi de bu kapsamda Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle “Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım” sloganıyla maske taktı. LÖSEV okullarında tedavisi biten ve tedavisi devam eden 160 öğrenci için yangın söndürme tatbikatı gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çocuklar için ayrıca K9 köpek gösterisi ve binadan bayraklarla iniş etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Çocuklara bir farkındalık yaratmak amacıyla hem spot bilgiler verdik hem de K9 Köpek gösterisiyle eğlenmelerine vesile olduk. Çocuklar bizim geleceğimiz ve bizim için çok önemli. Biz de her zaman Ankara İtfaiyesi olarak canımızla kanımızla her zaman çocuklarımızın yanındayız” dedi. Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Hanımlar Lokali üyesi yaklaşık 50 kadın da LÖSEV tarafından başlatılan farkındalık etkinliğine “Lösemi değil, sevgi bulaşıcıdır” diyerek ve maske takarak destek sağladı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara İtfaiyesi de farkındalık yarattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Kasım 2019 tarihinde saat 09 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara İtfaiyesi de farkındalık yarattı haberi güncellenecektir.

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