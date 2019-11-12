Ankara İtfaiyesi de farkındalık yarattı

Ankara İtfaiyesi de bu kapsamda Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle “Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım” sloganıyla maske taktı. LÖSEV okullarında tedavisi biten ve tedavisi devam eden 160 öğrenci için yangın söndürme tatbikatı gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çocuklar için ayrıca K9 köpek gösterisi ve binadan bayraklarla iniş etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Çocuklara bir farkındalık yaratmak amacıyla hem spot bilgiler verdik hem de K9 Köpek gösterisiyle eğlenmelerine vesile olduk. Çocuklar bizim geleceğimiz ve bizim için çok önemli. Biz de her zaman Ankara İtfaiyesi olarak canımızla kanımızla her zaman çocuklarımızın yanındayız” dedi. Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Hanımlar Lokali üyesi yaklaşık 50 kadın da LÖSEV tarafından başlatılan farkındalık etkinliğine “Lösemi değil, sevgi bulaşıcıdır” diyerek ve maske takarak destek sağladı.