‘Ankara için şunu yapacağım’ diyen bir Allah'ın kulu kalmadı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki dün öğlen yemeğinde Ak Parti Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gelin Canlar Bir Olalım’ adlı program kapsamında çeşitli derneklerin üyeleriyle bir araya geldi. Özhaseki programdaki konuşmasında Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a yönelik proje eleştirisi yineleyerek özetle şunları söyledi:

BİR TANE KİTAPÇIK BASTIRAN ÇIKMADI

Önümüzde bir Ankara imtihanı var. Birazda şöyle zannediyordum; birkaç aday çıkacak projeleri ortaya koyacaklar, bende projelerimi söyleyeceğim. Bir tane kitapçık bile bastıran çıkmadı. ‘Ankara için şunu yapacağım, Ankara için şunu yaptıracağım’ diye ortaya çıkıp ‘geleceği şuraya taşıyacağım’ diyen bir Allah’ın kulu çıkmadı. Burada ticarette, sanayide, turizmde, sanatta, kültürde neler yapılacak diye bir başlığın atıldığı bir seçime doğru da gitmiyoruz. Bu da benim üzüntüm. Özellikle 3’üncü dönemdir aday olan arkadaşımız televizyonda sıkıştığında ‘olmaz olur mu, benim önemli bir projem var, o da su fiyatını ucuzlatmak’ dedi.

ANKARA HALKI BÜTÇEMİZİ BİLECEK

Su, elektrik, ekmek veya otobüs fiyatları tarifedir. Suyun ucuzlatılmasını Mustafa Tuna başkanımız yaptı. Gerede’den bir tünel bağlandı iki üç gün içerisinde çeşmelerimizden memba suyu akacak. Gerede’den gelen su bağlanınca Kesikköprü tarafındaki barajın suyu yedekte bekletilecek. Kızılırmak’tan gelen o suyu arıtıp bu tarafa elektrikle basıyor. Bu maliyetten belediye kurtulduğu içi,n yüzde 30 su fiyatları geri çekildi. ‘Ben Büyükşehir’e adayım bende şu alanlarda şunları düşünüyorum, ben bunları daha iyi yaparım arkadaş’ demeleri bekliyorduk. Ne yazık ki çıkmadı. Daha önceki seçimlerde bir karşıtlık üzerinden gitmiş. Bu karşıtlık yeter artık. İşim gücüm benim hizmet olur. Bütün Ankara halkı ne kadar bütçemiz var bilecek. Kim ne alıyor ne veriyor herkes bilecek.”

TEDİYE ÖDEMELERİ 52 GÜN ÜZERİNDEN OLACAK

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın Kızılcahamam’daki bir otelde gerçekleştirilen 13’üncü Olağan Genel Kurulu’na katılan Özhaseki programdaki konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerinin tediye ödemelerine de (Ek ödeme) değindi. Özhaseki, “Belediye şirket işçilerinin sayısı 20 bine yakın ve tediyeleri sadece 26 gün üzerinden ödeniyormuş. Onlara dedim ki, ‘Bundan sonra 52 gün üzerinden ödenecek.’ 5 binin üzerinde memur olarak sözleşmeli olarak çalışan arkadaşımız var. Sosyal denge tazminatları, sözleşmeleri mevcutta yüzde 50 olarak veriliyormuş. Yüzde 100 olarak ödeneceğini de onların kendilerine anlattım” diye konuştu.

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