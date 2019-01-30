Ankara için şarkı yazsam ilham kaynağım soğuğu olurdu

Güliz Ayla, 2015 yılında kendi adını taşıyan albümündeki ‘Olmazsan Olmaz’ şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Son albümü ‘Parla’ ile çıkışını sürdüren genç şarkıcı, Sıla’ya benzetilmesine ilişkin, “Türkiye’de ilk beşte sayabileceğimiz şarkıcılardan. Etkisi altında kalmam normal, gurur duyuyorum” dedi. Lise yıllarını Ankara’da geçiren Güliz Ayla, “Ankara için bir şarkı yazsan ilhan kaynağın ne olurdu?” sorusuna “Soğuğuna şarkı yazılır” yanıtı verdi. Ünlü şarkıcı, müzik kariyeri ve özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı.

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI ‘OLMAZSAN OLMAZ’

* ‘Olmazsan Olmaz’ parçasıyla birçok müzik ödülüne layık görüldün. Ayrıca YouTube’da 150 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştın. O günden bu yana hayatında neler değişti?



Hayatıma tanınırlık geldi ama sosyal yaşamım açısından pek değişiklik olmadı. O parçayla insanların beklentisi arttı, benim de sorumluluğum çoğaldı. Yaptığım işe her zaman güvenim vardı ama olmazsa olmaz hayatımın dönüm noktası oldu. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyorduk diyeyim.

* Şarkının hâlâ dillerde olmasını neye bağlıyorsun?

Sevilmesine ve samimi bulunmasına bağlıyorum. Klibini de çok samimi buldular, o dönem için güzel bir işti. Bizimde herhangi bir konserimizde bu şarkıyı çalmamamız söz konusu değil.





* Şimdi tüm şarkıların söz ve müziğinde imzanın olduğu ‘Parla’ albümüyle karşımızdasın? Bu parçaları yaratırken esinlendiğin noktalar neler oldu?

Şarkı yazarken kendi hikâyelerinizden de başkalarının size anlattığı şeylerden de etkileniyorsunuz. Parla albümünün hazırlık aşaması zor bir dönemdi. Olmazsa Olmaz’dan önce yazdığım şarkılar var Parla’da. Ama kişiselleştirirsem ‘Benim Adım Yalnızlık’ şarkısını biraz daha hissederek kendime yazdım. Kendime hediye ettiğim bu parçayı.

* Müzik yolculuğunda hayalini kurduğun nokta neresi?

Çok ileriye dönük planlar yapmıyorum aslında ama farklı şeyler denemeyi seviyorum. Bir sonraki albümde kimle çalışırım, birinden şarkı alır mıyım, şarkıyı kendim mi yaparım bunlar hiç biri belli değil. Rüzgâr beni nereye yönlendirirse oraya gidiyorum. Yeni şeyler denemeyi farklı insanlarla çalışmayı seviyorum.

* Örnek aldığın veya ‘idolüm’ dediğin isimler varmı?

Dünya üzerinde tek bir idolüm var o da Anouk (Hollandalı şarkıcı Anouk Teeuwe), hayatımda bir tek onun fanıyım. Bütün albümlerini ezbere biliyorum.

* Müzik dünyasında ses tonu ve tarz olarak Sıla’ya benzetilmen konusunda ne düşünüyorsun?

Çok uzun süre vakit geçirdik. İlk albümümün prodüktörüydü. Beraber çalıştık. Sıla çok güçlü ve baskın bir karakter, Türkiye’de ilk beşte sayabileceğimiz şarkıcılardan. Etkisi altında kalmamı normal karşılıyorum. Bununla gurur duyuyorum.





HAYATIMIN ÇOK EĞLENCELİ BİR DÖNEMİ ANKARA’DA GEÇTİ

* Peki Ankara’yı anlatan bir şarkın olsaydı, aklına ilk gelen fikir ve ilham kaynağın ne olurdu?

Ankara’da iki yıl yaşadım. Milli Piyango Lisesi’nde okudum. Küçükesat’ta oturuyorduk. Müzik yaptığım bir ekibim yoktu Ankara’da. Çok güzel ve eğlenceli yıllardı. Ankara’yı ‘deniz yok’ diye pek sevmezler, ‘memur şehri’ derler, ‘sıkıcı’ diyenler de olur. Benim hayatımın çok eğlenceli bir dönemi Ankara’da geçti. Ben Ankara’yı seviyorum. Ankara’nın soğuğuna şarkı yazabilirim, beni derinden etkilemişti. Sabah çok erken kalkıyordum okula gitmek için. Bu soğukla mücadele ettiğim doğrudur. Ankara’nın soğuğuna şarkı yazılır.