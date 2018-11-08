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Ankara Forumu

Hürriyet Haber
08.11.2018 - 09:40Son Güncelleme :

Solfasol Yerel Yönetim Forumları’nın ilki, 10 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek.

Hürriyet Haber

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek olan forum, saat 13.00’te Halil Yetiş’in yönetmenliğini yaptığı ‘1457 Ankara’ adlı belgesel filmin gösterimiyle başlayacak. Film gösteriminin ardından saat 14.00’te Ankara’yı gazeteci gözüyle gözlemleyen Faruk Bildirici, Nergis Demirkaya ve Özlem Akarsu Çelik, ‘Ankara, Hayaller ve Gerçekler’ başlığı altında konuşma yapacak. Forumlar; 23 Aralık, 19 Ocak 2019 ve 16 Şubat 2019 tarihlerinde de düzenlenecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Forumu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Kasım 2018 tarihinde saat 09 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Forumu haberi güncellenecektir.

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