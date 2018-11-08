Ankara Forumu

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek olan forum, saat 13.00’te Halil Yetiş’in yönetmenliğini yaptığı ‘1457 Ankara’ adlı belgesel filmin gösterimiyle başlayacak. Film gösteriminin ardından saat 14.00’te Ankara’yı gazeteci gözüyle gözlemleyen Faruk Bildirici, Nergis Demirkaya ve Özlem Akarsu Çelik, ‘Ankara, Hayaller ve Gerçekler’ başlığı altında konuşma yapacak. Forumlar; 23 Aralık, 19 Ocak 2019 ve 16 Şubat 2019 tarihlerinde de düzenlenecek.