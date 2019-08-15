Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ankara Çayı’nda kurban temizliği

Ankara Haberleri: Ankara Çayı’nda kurban temizliği

ANKARA HABERLERİ

Ankara Çayı’nda kurban temizliği

Murat YILMAZ
15.08.2019 - 15:46Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Hürriyet Ankara’nın dün ‘Şok görüntü’ manşetiyle gündeme getirdiği Ankara Çayı’ndaki kurban atıklarıyla ilgili harekete geçti.

Murat YILMAZ

ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ankara Çayı’nın Akköprü kısmında kapsamlı temizlik çalışması yaptı. ASKİ’ye bağlı iş makineleri, duyarsız vatandaşlarca çaya atılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların atıklarını, derileri ve küçükbaş hayvan ölüsü ile çay dibindeki çöpleri sudan çıkardı. Ankara Çayı’ndan çıkarılan atıklar, Mamak ve Sincan Tatlar’da bulunan katı atık bertaraf tesislerine götürüldü.

MAVİ MASA’YA BİLDİRİN

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşları kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları ile dere yataklarına çöp ve atık atılmaması konusunda bir kez daha uyardı. Yetkililer, vatandaşlardan, çöpleri kanalizasyon hatları ya da dere yataklarına atanları görmeleri halinde Alo 153 Mavi Masa hattına bildirmelerini de istedi. Kurban Bayramı öncesi ‘kurban atıklarını su kanalları ve dere yataklarına atmayın’ uyarısına rağmen bazı duyarsız vatandaşlar atıkları ve derileri Ankara Çayı’na atmıştı. Atıklar arasında küçükbaş hayvan ölüsü de yer alırken, çevre sakinleri kirliliğe neden olanların tespit edilerek cezalandırılmasını istemişti. Hürriyet Ankara, yaşanan olayı ‘Şok görüntü’ manşetiyle gündeme getirmişti. 

Ankara Çayı’nda kurban temizliği

Fotoğraf: Cansu TİMUR

Kurban atıklarını Ankara Çayı’na attılarKurban atıklarını Ankara Çayı’na attılar

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Çayı’nda kurban temizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Çayı’nda kurban temizliği haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Şampiyonun yükü ağır

Şampiyonun yükü ağır

Yolları azimle geçti

Yolları azimle geçti

Hedef olmadan başarı gelmez

Hedef olmadan başarı gelmez

Drifti engellemek istedi frenle savrulup yaralandı

Drifti engellemek istedi frenle savrulup yaralandı

Virajı alamadı parka uçtu

Virajı alamadı parka uçtu

Gecekondu küle döndü

Gecekondu küle döndü

Kore gazisiyle sohbet etti

Kore gazisiyle sohbet etti

Tekme tokat saldırdı

Tekme tokat saldırdı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

16 Ağustos 2019, Cuma
  • İmsak
    04:19
  • Güneş
    05:54
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:46
  • Akşam
    19:52
  • Yatsı
    21:21
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.