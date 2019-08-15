Ankara Çayı’nda kurban temizliği

ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ankara Çayı’nın Akköprü kısmında kapsamlı temizlik çalışması yaptı. ASKİ’ye bağlı iş makineleri, duyarsız vatandaşlarca çaya atılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların atıklarını, derileri ve küçükbaş hayvan ölüsü ile çay dibindeki çöpleri sudan çıkardı. Ankara Çayı’ndan çıkarılan atıklar, Mamak ve Sincan Tatlar’da bulunan katı atık bertaraf tesislerine götürüldü.

MAVİ MASA’YA BİLDİRİN

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşları kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları ile dere yataklarına çöp ve atık atılmaması konusunda bir kez daha uyardı. Yetkililer, vatandaşlardan, çöpleri kanalizasyon hatları ya da dere yataklarına atanları görmeleri halinde Alo 153 Mavi Masa hattına bildirmelerini de istedi. Kurban Bayramı öncesi ‘kurban atıklarını su kanalları ve dere yataklarına atmayın’ uyarısına rağmen bazı duyarsız vatandaşlar atıkları ve derileri Ankara Çayı’na atmıştı. Atıklar arasında küçükbaş hayvan ölüsü de yer alırken, çevre sakinleri kirliliğe neden olanların tespit edilerek cezalandırılmasını istemişti. Hürriyet Ankara, yaşanan olayı ‘Şok görüntü’ manşetiyle gündeme getirmişti.

Fotoğraf: Cansu TİMUR