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Ankara Haberleri: Ankara Çayı temiz akacak

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Ankara Çayı temiz akacak

Murat YILMAZ
26.04.2018 - 16:49Son Güncelleme :

ASKİ, Ankara Çayı’nı 2 yıllık bir çalışma ile temizleyecek. Çaydaki atık su girişlerinin tamamen engelleneceğini belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Ankara Çayı’nın temiz kalmasını ve temiz akmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara Çayı temiz akacakASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Ankara Çayı’nda temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, “Ankara Çayı’na atıksu girişi tamamen önlenecek, çay temiz akacak” dedi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Genel Müdür Kınacı şunları kaydetti: “Çubuk Baraj çıkışından Ankara Çayı’na kadar olan 10 kilometrelik Çubuk Çayı’nda temizleme çalışmaları başladı. 2 yıllık bir çalışma sonucu atıksu girişleri için kuşaklama kollektörleri inşa edilecek, Ankara Çayı’na atıksu girişi tamamen önlenecek. Çay temiz akacak.”

MOGAN-EYMİR ARASI TEMİZLENİYOR

Mogan ile Eymir gölleri arasındaki geçişin de temizleneceğini belirten Kınacı, “Mogan-Eymir arasındaki geçişin temizlenmesi çalışmaları başladı. Hedefimiz Ankara Çayı Projesi ile 2 yılda kirletici unsurları engelleyerek çayın temiz kalmasını ve temiz akmasını sağlamak. Projelerimizi bu yönde geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

135 SU KUYUSU 221 SU DEPOSU

Hedeflerinin 2018 yılı sonunda su taleplerinin tamamını karşılamak olduğunu ifade eden Kınacı, “Ankara’daki küçük yerleşimler için su ihtiyaçlarını karşılama maksadıyla 105, park bahçe sulama maksadıyla 30 toplam 135 adet kuyu açılacak. Ayrıca 1 adet terfi merkezi ve 221 adet su deposu inşa edilecek. Hedef 2018 yılı sonunda su taleplerinin tamamını karşılamak” dedi.

Ankara Çayı temiz akacak

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Çayı temiz akacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Nisan 2018 tarihinde saat 16 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Çayı temiz akacak haberi güncellenecektir.

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