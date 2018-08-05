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Ankara Haberleri: Ankara armudunu Antalya’ya kaptırdı

ANKARA HABERLERİ

Ankara armudunu Antalya’ya kaptırdı

Hürriyet Haber
05.08.2018 - 16:01Son Güncelleme :

Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), üç yıl önce, Antalya Ticaret Borsası’nın ise 2017’de coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduğu ‘Ankara armudu’nu ‘Korkuteli karyağdı armudu’ olarak tescilledi.

Hürriyet Haber

Türkiye'de ‘Ankara armudu’ olarak bilinen, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde üretimi yaygın olan karyağdı armudunun tescili için iki il arasındaki rekabeti Antalya kazandı. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurular neticesinde armut türünün ‘Korkuteli karyağdı armudu’ olarak coğrafi işaret tescilini yaptı. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun tescil belgesi, 1 Ağustos 2018 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer aldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara armudunu Antalya’ya kaptırdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara armudunu Antalya’ya kaptırdı haberi güncellenecektir.

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