Ankara armudunu Antalya’ya kaptırdı

Türkiye'de ‘Ankara armudu’ olarak bilinen, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde üretimi yaygın olan karyağdı armudunun tescili için iki il arasındaki rekabeti Antalya kazandı. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurular neticesinde armut türünün ‘Korkuteli karyağdı armudu’ olarak coğrafi işaret tescilini yaptı. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun tescil belgesi, 1 Ağustos 2018 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer aldı.