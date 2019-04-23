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Ankara Haberleri: Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olacak

ANKARA HABERLERİ

Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olacak

Hürriyet Haber
23.04.2019 - 13:54Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) çalışmalarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışına direkt uçuşlara yeni bir hat daha eklendi. Berlin, Frankfurt, Viyana, Paris, Londra, Roma ve Tiflis’in ardından Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan doğrudan Bakü seferleri de başladı.

Hürriyet Haber

ATO heyeti de Ankara-Bakü uçuşunu desteklemek amacıyla Azerbaycan’ın başkentine seyahat etti. Uçuş öncesi, Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü ve ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyetinin katılımıyla tören düzenledi. “Ankara, Anadolu’nun dünyaya, dünyanın da Anadolu’ya açılan kapısı olacak” diyen Baran, “Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara'nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak” dedi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ticaret rakamlarına da yansımasını arzu ettiklerini vurgulayan Baran şunları söyledi:

UÇUŞLARA SAHİP ÇIKALIM ÇAĞRISI

“Ankaralı iş insanlarına direkt uçuşlara sahip çıkmaları için çağrıda bulunuyorum. Eğer biz seferlere sahip çıkar ve gerekli doluluğu sağlarsak THY yönetiminden başka hatlar isteriz ve Ankara'mızın ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarabiliriz. Ankara ile Azerbaycan arasında 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bu rakamı duyduğumda üzülüyorum. Bu rakamı, Ankara-Bakü hava yolu hattının da başlamasıyla yakın zamanda 1 milyar dolara çıkartmayı arzu ediyoruz.

KONGRE VE FUAR TURİZMİNE KATKI

Ankara'dan Bakü'ye haftada 3 gün uçuş yapılacak. Direkt uçuşlara yeni hatlar eklemeyi hedefliyoruz. Bunun için ATO olarak daha çok çalışacağız. Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara'nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak. Malumunuz Akyurt'ta yapımı devam eden uluslararası fuar alanımız var. Bittiğinde kongre ve fuar turizmine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

HEDEFTE ÇİN-ABD-UZAK DOĞU

ATO Başkanı Baran, Ankara’nın, 80 milyonluk bir ülkenin başkenti olduğunu hatırlatarak, “6 milyon nüfuslu ve çevresiyle birlikte 20-25 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bu yıl için hedefimizde 3 doğrudan uçuş var. Biri Çin, diğeri ABD, bir diğeri de Uzak Doğu. Yeni hatlar açacağız inşallah” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2019 tarihinde saat 13 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olacak haberi güncellenecektir.

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