Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olacak

ATO heyeti de Ankara-Bakü uçuşunu desteklemek amacıyla Azerbaycan’ın başkentine seyahat etti. Uçuş öncesi, Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü ve ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyetinin katılımıyla tören düzenledi. “Ankara, Anadolu’nun dünyaya, dünyanın da Anadolu’ya açılan kapısı olacak” diyen Baran, “Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara'nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak” dedi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ticaret rakamlarına da yansımasını arzu ettiklerini vurgulayan Baran şunları söyledi:

UÇUŞLARA SAHİP ÇIKALIM ÇAĞRISI

“Ankaralı iş insanlarına direkt uçuşlara sahip çıkmaları için çağrıda bulunuyorum. Eğer biz seferlere sahip çıkar ve gerekli doluluğu sağlarsak THY yönetiminden başka hatlar isteriz ve Ankara'mızın ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarabiliriz. Ankara ile Azerbaycan arasında 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bu rakamı duyduğumda üzülüyorum. Bu rakamı, Ankara-Bakü hava yolu hattının da başlamasıyla yakın zamanda 1 milyar dolara çıkartmayı arzu ediyoruz.

KONGRE VE FUAR TURİZMİNE KATKI

Ankara'dan Bakü'ye haftada 3 gün uçuş yapılacak. Direkt uçuşlara yeni hatlar eklemeyi hedefliyoruz. Bunun için ATO olarak daha çok çalışacağız. Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara'nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak. Malumunuz Akyurt'ta yapımı devam eden uluslararası fuar alanımız var. Bittiğinde kongre ve fuar turizmine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

HEDEFTE ÇİN-ABD-UZAK DOĞU

ATO Başkanı Baran, Ankara’nın, 80 milyonluk bir ülkenin başkenti olduğunu hatırlatarak, “6 milyon nüfuslu ve çevresiyle birlikte 20-25 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bu yıl için hedefimizde 3 doğrudan uçuş var. Biri Çin, diğeri ABD, bir diğeri de Uzak Doğu. Yeni hatlar açacağız inşallah” diye konuştu.