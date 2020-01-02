Ankara 2020

Ankara’da yılbaşı kutlamalarının adresi, binlerce kişinin akın ettiği 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi ve Bestekar Sokak oldu. Vatandaşların kutlamalar için bir araya geldiği alanlara çıkan bazı yollar, hafriyat kamyonlarıyla trafiğe kapatıldı. Polisler, dedektör köpeklerin de yardımıyla patlayıcı madde araması yaptı. Vatandaşlar ise söz konusu alanlara, kurulan güvenlik kontrol noktalarından üst araması yapıldıktan sonra alındı. Güven Timleri’nin sivil kıyafetlerle görev yaptığı kutlama alanlarında eğitimli köpeklerle devriye görevi yerine getirildi. Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında polisler, gece boyunca trafik uygulaması yaptı.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Kızılay’a çıkan ara sokaklar ve metro çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu. Alana giren vatandaşlar tek tek arandı. Özel eğitimli köpeklerle de meydanda ve çevrede arama yapıldı.

VALİ VASİP ŞAHİN ÖNLEMLERİ DENETLEDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Kızılay’daki Komuta Kontrol Otobüsü’nden güvenlik kameraları aracılığıyla alınan önlemleri denetledi.

112 ACİL’DE 90 PERSONELLE HİZMET

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nde (AÇM) alınan üst düzey tedbirler çerçevesinde 90 personelle hizmet verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yılbaşı tedbirlerini denetledi, merkezdeki personelin yeni yılını kutladı.

ATEŞ ADAMLAR GÖREV BAŞINDA







Ankara İtfaiyesi, yeni yıla görevlerinin başında girdi. Nöbetlerinin başında 2020 yılını karşılayan ekipler; mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diledi. Ankara İtfaiyesi Grup Amiri Hüseyin Gürçay, teyakkuzda olduklarını belirterek, “Bizim için bayram, yılbaşı ya da herhangi bir resmi tatil anlam ifade etmiyor, görevimizin başındayız” dedi.

Vatandaşlar Kuğulu Park’a yerleştirilen yılbaşı temalı stantlarda fotoğraf çektirdi.





15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı’nda vatandaşlar, yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi.

Dilek fenerleri uçuruldu, havai fişekler atıldı.





Yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yakan Ankaralılar, soğuk havaya rağmen müzik eşliğinde eğlendi.





Vatandaşlar arasında gece boyu dolaşan ‘Güven Timleri’, huzursuzluk çıkaranları tespit ederek etkisiz hale getirdi.

KentGüvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nde çözünürlüğü ve seçiciliği yüksek MOBESE kameralarıyla ekipler kutlama alanlarını saniye saniye izledi.