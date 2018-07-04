Ankapark’ın üçüncü ihalesi 19 Temmuz’da

Yaklaşık 1.2 milyon metrekarelik alana sahip Ankapark alanının işletilmesi için ilk ihale 14 Haziran’da düzenlenmiş ancak ihaleye katılan olmamıştı. Dev park için ikinci ihale ise 28 Haziran’da yapılmış bu kez tek firma teklif vermişti. Teklifte bulunan Azeri firmanın belgelerinin eksik olduğu belirtilerek ikinci ihale de iptal edilmişti. Üçüncü kez ihaleye çıkacak olan Ankapark’ın ihale duyurusu Resmi Gazete yayımlandı. Parkın işletmeye verilmesi işi ihalesi 19 Temmuz perşembe günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen Salonu’nda yapılacak. Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen firmaların 5 bin TL karşılığında ihale şartnamesini alma zorunluluğu bulunuyor.