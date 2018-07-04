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Ankara Haberleri: Ankapark’ın üçüncü ihalesi 19 Temmuz’da

ANKARA HABERLERİ

Ankapark’ın üçüncü ihalesi 19 Temmuz’da

Murat YILMAZ
04.07.2018 - 16:02Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark için 19 Temmuz’da yeniden ihale yapılacak.

Murat YILMAZ

Yaklaşık 1.2 milyon metrekarelik alana sahip Ankapark alanının işletilmesi için ilk ihale 14 Haziran’da düzenlenmiş ancak ihaleye katılan olmamıştı. Dev park için ikinci ihale ise 28 Haziran’da yapılmış bu kez tek firma teklif vermişti. Teklifte bulunan Azeri firmanın belgelerinin eksik olduğu belirtilerek ikinci ihale de iptal edilmişti. Üçüncü kez ihaleye çıkacak olan Ankapark’ın ihale duyurusu Resmi Gazete yayımlandı. Parkın işletmeye verilmesi işi ihalesi 19 Temmuz perşembe günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen Salonu’nda yapılacak. Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen firmaların 5 bin TL karşılığında ihale şartnamesini alma zorunluluğu bulunuyor. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankapark’ın üçüncü ihalesi 19 Temmuz’da hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankapark’ın üçüncü ihalesi 19 Temmuz’da haberi güncellenecektir.

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