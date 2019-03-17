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Ankara Haberleri: Ankapark’ın adı değişti

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Ankapark’ın adı değişti

Hürriyet Haber
17.03.2019 - 09:52Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve işletme ihalesi neticesinde GBM ve Çelik Group ortaklığı tarafından 29 yıllığına kiralanan Ankapark’ın adı, “Wonderland Eurasia” olarak değiştirildi, sosyal medya tanıtımı yapılmaya başlandı.

Hürriyet Haber

Park, 20 Mart Çarşamba saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. 1 milyon 300 bin metrekare alana kurulu parkın tanıtımı; Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde yapılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankapark’ın adı değişti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Mart 2019 tarihinde saat 09 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankapark’ın adı değişti haberi güncellenecektir.

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