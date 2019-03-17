Ankapark’ın adı değişti

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve işletme ihalesi neticesinde GBM ve Çelik Group ortaklığı tarafından 29 yıllığına kiralanan Ankapark’ın adı, “Wonderland Eurasia” olarak değiştirildi, sosyal medya tanıtımı yapılmaya başlandı.

Hürriyet Haber