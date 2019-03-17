Ankapark’ın adı değişti

Park, 20 Mart Çarşamba saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. 1 milyon 300 bin metrekare alana kurulu parkın tanıtımı; Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde yapılıyor.
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