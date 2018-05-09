Ankapark için kira sözleşmesi

Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında önceki gün mayıs ayı görüşmelerine başlayan Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankapark’ın işletmesi ile ilgili Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’ndaki ek maddeye yer verilen Başkanlık Yazısı’nda Atatürk Orman Çiftliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan iki protokol ile hayvanat bahçesi ve Temapark alanının intifa hakkının (başkasına ait bir malı kullanma hakkı) 10 yılı aşmamak üzere belediyeye verildiği hatırlatıldı.

Yazıda “Temapark alanının Ankapark bölümünün tamamlanması sebebi ile söz konusu Ankapark alanının bu kanunda belirtilen süre içerisinde üçüncü şahıslara kiraya veya işletmeye verilmesi planlanmaktadır” denildi. Başkanlık Yazısı’na CHP Grubu ‘ret’ oyu verdi. Oy çokluğuyla alınan karara göre 10 yıllık süre ile ilgili bir kanun değişikliği olması halinde yeni sürenin en üst seviyesini kapsayacak şekilde ihaleye çıkılması kararlaştırıldı. Ankapark’ın kiraya veya işletmeye verilmesi, gerekli şartnamenin ve taslak sözleşmenin hazırlanması, şartnameye ve sözleşmeye konulması gereken hükümlerin oluşturulması, kira veya işletme sözleşmesinin imzalanması yetkisi de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na verildi.

ÖTE yandan Meclis, AK Parti Grup Sekreteri ve Meclis Üyesi Mustafa Başer’in önergesiyle metro istasyonlarına iftariyelik konulması yönünde karar aldı. Oy birliğiyle kabul edilen önerge kapsamında metro ve Ankaray istasyonlarına vatandaşların iftar saati esnasında oruçlarını açabilmeleri için içinde bir poğaça, su ve ıslak mendilin bulunduğu iftarlık paketler konulacak. Karar doğrultusunda tüm istasyonlarda bin taneden az olmamak kaydıyla iftariyelikler yer alacak. İhaleyle alınacak olan iftarlık paketleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hazırlayarak dağıtacak.

AK Partili Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Kurtcan Çelebi ile Fatih Ünal milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa etti. Yerlerine kendi ilçelerinden ilk sırada yer alan yedek üyeler geldi. Fatih Ünal’ın yerine AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Aysun Liman Yaşacan gelirken Kurtcan Çelebi’nin yerine ise CHP Mamak Meclis Üyesi Aycan Demir yeni Büyükşehir Meclis üyesi oldu. İstifaların ardından CHP’li Meclis üyesi sayısı 22’ye yükselirken AK Parti’deki üye sayısı 100’den 99’a inmiş oldu.