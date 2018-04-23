Anıtkabir’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara’da coşkuyla kutlandı. Ankara içinden ve dışından vatandaşlar Anıtkabir’e akın etti. Çocuklar, yanlarında getirdikleri Türk bayrakları, çiçek ile ayyıldızlı balonları Atatürk’ün mozolesine bıraktı. 7’den 70’e her yaş grubundan ziyaretçinin akınına uğrayan Anıtkabir’de ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara’daki kutlamalar Anıtkabir’de başladı. Devlet protokolünden önce çocuklar, Anıtkabir'i ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Bakan Yılmaz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/DHA

Yenimahalle Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Etkinlikler belediye başkanlığı önünde düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Atatürk anıta çelenk koymasıyla devam etti.

Daha sonra Batıkent Meydan da bulunan Atatürk anıtına çelenk koyan Yaşar, “Milli bayramlarımız çok önemli. Hepsini Yenimahalle’de coşkuyla kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz” dedi. Buradaki törende Yenimahalleli gençler bağımsızlık meşalesi yaktı. TUBİL Halk Dansları Topluluğu ise gösterileriyle etkinliklere renk kattı. Törenlerin ardından makamında çocukları ağırlayan Yaşar, makam koltuğunu Öğretmen Kubilay Ortaokulu’nda okuyan 11 yaşındaki Yaren Taş’a devretti.

KAHRAMANKAZANLI öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu okudukları şiirler, seslendirdikleri oratoryo ve halk oyunu gösterileriyle yaşadı. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal da hazır bulundu. Kahramankazan Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama etkinlikleri 23 Nisan coşkusunu zirveye taşıdı. Başkan Ertürk, 23 Nisan’ın Türkiye’nin kuruluş felsefesini oluşturan tam bağımsızlık ve millet egemenliği ilkelerinin temsili açısından oldukça önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Gölbaşı’nda da etkinlikler Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, koltuğunu Atatürk İlkokulu’ndan Muhammet Beşir Özdemir’e devretti. Kutlamalar, Atatürk Sahil Parkı’nda devam etti. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam eden etkinlikte, şiir yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kızlıcahamam’da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Perihan Erdoğan İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu durum onun geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir” dedi.