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Ankara Haberleri: Aniden bastırdı hazırlıksız yakaladı

ANKARA HABERLERİ

Aniden bastırdı hazırlıksız yakaladı

Sedat CENİKLİ
24.06.2019 - 09:01Son Güncelleme :

Ankara’da önceki akşam aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına ve metro istasyonlarına sığındı. Yayalar, Atatürk Bulvarı’nın kaldırımlarında oluşan su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı.

Sedat CENİKLİ

Başkent’te önceki gün mesai çıkışı saatinde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulmak için binaların altına ve metro istasyonlarına sığındı. Bazıları ise yanlarındaki ceket, alışveriş torbası, çanta ya da kitaplarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkililerinin uyarılarını dikkate alarak evlerinden hazırlıklı çıkanlar ise şemsiyelerini kullandı. Kızılay’da, Atatürk Bulvarı’nın kaldırımlarında büyük su birikintileri oluşması nedeniyle yayalar yürümekte zorlandı. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN BASKINLARA MÜDAHALE

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hafta boyu Ankara’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ekiplerin 7/24 mesai yaptığı kaydedildi. Ekipler son olarak Gölbaşı Türksat mevkisi ile Bala Abazlı Mahallesi’nde etkili olan yağış sonrası meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti. İş makinelerinin çalışmalarını hızlandırdığı bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Şiddetli yağışta zarar gören yerlerde çevre güvenliğini sağlayan ekipler, temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Aniden bastırdı hazırlıksız yakaladı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Aniden bastırdı hazırlıksız yakaladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2019 tarihinde saat 09 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Aniden bastırdı hazırlıksız yakaladı haberi güncellenecektir.

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