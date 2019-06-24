Aniden bastırdı hazırlıksız yakaladı

Başkent’te önceki gün mesai çıkışı saatinde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulmak için binaların altına ve metro istasyonlarına sığındı. Bazıları ise yanlarındaki ceket, alışveriş torbası, çanta ya da kitaplarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkililerinin uyarılarını dikkate alarak evlerinden hazırlıklı çıkanlar ise şemsiyelerini kullandı. Kızılay’da, Atatürk Bulvarı’nın kaldırımlarında büyük su birikintileri oluşması nedeniyle yayalar yürümekte zorlandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN BASKINLARA MÜDAHALE

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hafta boyu Ankara’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ekiplerin 7/24 mesai yaptığı kaydedildi. Ekipler son olarak Gölbaşı Türksat mevkisi ile Bala Abazlı Mahallesi’nde etkili olan yağış sonrası meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti. İş makinelerinin çalışmalarını hızlandırdığı bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Şiddetli yağışta zarar gören yerlerde çevre güvenliğini sağlayan ekipler, temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.







