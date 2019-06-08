ANFA ekiplerinden temizlik çalışması

Anıtkabir’i çevreleyen duvarları ve kaldırımları temizleyen ekipler, çiçeklik alanları düzenleyerek bakım ve temizlik çalışması yaptı. Ankaralı vatandaşların akın ettiği Seğmenler Parkı’nda da yeşil alanların temizliği ve bakımını gerçekleştiren ekipler, çevreyi kirleten atıkları ve çöpleri temizledi. Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı temizlik ve bakım faaliyetlerine şehrin farklı noktalarında da devam ediyor. Çevre düzenlemesi ve halk sağlığının ön planda tutulduğu çalışmalar uzman teknik personel denetiminde gerçekleştiriliyor. Dikilen ağaçların ve çiçeklerin bakımını yapan ekipler etrafındaki yabani otların temizliğini de yaparak bitkilerin daha elverişli ve sağlıklı bir ortamda büyümesini sağlıyor.