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Ankara Haberleri: ANFA ekiplerinden temizlik çalışması

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ANFA ekiplerinden temizlik çalışması

Hürriyet Haber
08.06.2019 - 12:03Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA ekipleri park ve rekreasyon alanlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlerin de bakım ve temizliğini yürütüyor.

Hürriyet Haber

Anıtkabir’i çevreleyen duvarları ve kaldırımları temizleyen ekipler, çiçeklik alanları düzenleyerek bakım ve temizlik çalışması yaptı. Ankaralı vatandaşların akın ettiği Seğmenler Parkı’nda da yeşil alanların temizliği ve bakımını gerçekleştiren ekipler, çevreyi kirleten atıkları ve çöpleri temizledi. Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı temizlik ve bakım faaliyetlerine şehrin farklı noktalarında da devam ediyor. Çevre düzenlemesi ve halk sağlığının ön planda tutulduğu çalışmalar uzman teknik personel denetiminde gerçekleştiriliyor. Dikilen ağaçların ve çiçeklerin bakımını yapan ekipler etrafındaki yabani otların temizliğini de yaparak bitkilerin daha elverişli ve sağlıklı bir ortamda büyümesini sağlıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ANFA ekiplerinden temizlik çalışması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2019 tarihinde saat 12 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ANFA ekiplerinden temizlik çalışması haberi güncellenecektir.

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