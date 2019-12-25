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Ankara Haberleri: Andezit taşı işaretlenecek

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Andezit taşı işaretlenecek

Hürriyet Haber
25.12.2019 - 09:29 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi’nin sektörel sorunları düzenlenen bir toplantıyla ele alındı.

Hürriyet Haber

Toplantıya ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı. Ankara’nın her alanda kendi markalarını oluşturması gerektiğini belirten Baran, ‘Ankara taşı’ olarak da bilinen andezit taşına, coğrafi işaret tescili almak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Baran, “Ülkemiz ürünlerinin dünya pazarlarında yer almasını istiyoruz. Katma değerli üretim yapıp ihraç ederek ekonomimize katkı sağlamamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

İTHAL TAŞLARLA YAPIMIZI BOZDUK

Bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomik değerin tek başına yeterli olmayacağını belirten Halil İbrahim Yılmaz da, “Kentin tarihi gücünü ve mimarisini yansıtacak andezit taşı yerine kentin ruhuna, dokusuna uymayan ithal taşlarla yapımızı bozduk. Yüzlerce yıl dayanabilecek yapısı ve otantik dokusu olan andezit taşının değeri yeterince bilinmedi” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Andezit taşı işaretlenecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Aralık 2019 tarihinde saat 09 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Andezit taşı işaretlenecek haberi güncellenecektir.

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