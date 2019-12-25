Andezit taşı işaretlenecek

Toplantıya ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı. Ankara’nın her alanda kendi markalarını oluşturması gerektiğini belirten Baran, ‘Ankara taşı’ olarak da bilinen andezit taşına, coğrafi işaret tescili almak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Baran, “Ülkemiz ürünlerinin dünya pazarlarında yer almasını istiyoruz. Katma değerli üretim yapıp ihraç ederek ekonomimize katkı sağlamamız gerekiyor” ifadesini kullandı.
İTHAL TAŞLARLA YAPIMIZI BOZDUK
Bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomik değerin tek başına yeterli olmayacağını belirten Halil İbrahim Yılmaz da, “Kentin tarihi gücünü ve mimarisini yansıtacak andezit taşı yerine kentin ruhuna, dokusuna uymayan ithal taşlarla yapımızı bozduk. Yüzlerce yıl dayanabilecek yapısı ve otantik dokusu olan andezit taşının değeri yeterince bilinmedi” diye konuştu.
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