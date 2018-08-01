Anadolu’nun kapısı olmak istiyoruz

ATO Başkanı Baran, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, aynı faaliyet kolunda ihtiyaçtan fazla ticarethane açılmasının mahsurlarına işaret ederek, “Bu durum haksız rekabete ve kayıt dışılığa yol açıyor” dedi. ATO’nun çalışmalarından söz eden Baran, Ankara’yı Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline getirmek ve üreticinin ürününü kıymetlendirmek amacıyla Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlediklerini anlattı. Baran, coğrafi işaret tescili almış ürünlerin yurt dışındaki marketlerde satılmasının hem Türkiye’nin tanıtımına hem de ekonomiye katkıda bulunacağını bildirdi.

DİREKT UÇUŞLAR ARTMALI

Markalaşmanın önemine de işaret eden Baran, “Marka olmadan katma değer üretemeyeceğimizi, cari açığımızı azaltamayacağımızı, ihracatımızı istediğimiz seviyelere getiremeyeceğimizi biliyoruz. En önemli işlerimizden birisi marka olsun istiyoruz” diye konuştu. Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların arttırılması konusunda da Bakan Pekcan’dan destek isteyan Baran, ATO komitelerinin sektörlerinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosyayı sundu.

ÖNERİLERE HER ZAMAN AÇIĞIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da gelişmiş ülkelerde kurallı piyasa ekonomisine yönelme olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Londra’da Oxford Street’te istediğiniz dükkânı açamazsınız. Analiz yapmadan müsaade etmezler. Ticaret hayatının düzenlenmesiyle ilgili iyi bir çalışma yapmak lazım” dedi. Hisarcıklıoğlu, e-ihracat yapmak isteyen TOBB üyelerine yönelik desteklerden de söz etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ticaret erbabının ve ihracatçının önünü açmak istediklerini belirterek, “Burası hizmet bakanlığı. Sizinle proaktif çalışacağız. Sizin gibi köklü iş adamlarımızın olduğu ATO’nun önerilerine her zaman açığız. Vizyoner, fikir üreten, fark yaratan bir oda olarak Bakanlığımızın çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz” dedi.