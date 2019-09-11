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Ankara Haberleri: Anadolu'nun değerleri Ankara'dan dünya pazarına açılacak

ANKARA HABERLERİ

Anadolu'nun değerleri Ankara'dan dünya pazarına açılacak

Doğahan GİRİTLİOĞLU
11.09.2019 - 15:34Son Güncelleme :

Anadolu’nun yöresel ürünlerinin tanıtılacağı ‘Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ öncesinde Ankara’nın tescilli ürünleri görücüye çıktı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 19-20-21 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği zirvenin tanıtım toplantısı ‘30 Ağustos Zafer Parkı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Ankara döneri, Ankara simidi, Ankara keçisi, Beypazarı kurusu, Agat taşı, Kalecik karası ve Çubuk turşusu gibi ürünler sergilendi. ATO başkanı Gürsel Baran, “Tüm Türkiye’deki coğrafi tescil almış ürünleri Ankara’da toplamayı ve buradan dünyaya pazarlamayı arzu ediyoruz” dedi. Baran şunları kaydetti:

ANKARA’NIN 4 ÜRÜNÜ TESCİL BEKLİYOR

Türkiye’de 436 tescilli, 416’da tescil bekleyen ürün var. Maalesef Avrupa Birliği’nden tescil almış sadece 3 ürünümüz var. Bunlar, Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malata Kaysısı. 15 ürünümüz de Avrupa Birliği’nde tescil almak için sırada bekliyor. Ankara olarak da Ankara keçisi-oğlağı eti, Ankara tiftiği, Beypazarı’nın 60 kat baklavası ile cevizli tatlı sucuğu ve kapamasının tesciline müracaat ettik.

HIZLI TREN VE DİREKT UÇUŞLAR ÖNEMLİ

Ankara’da coğrafi tescil almış ürünlerimizin 12 ay boyunca vatandaşımızın alımına açık bir alan kurulması için çalışıyoruz. Coğrafi tescil almış ürünleri Ankara’da toplamayı ve buradan dünyaya pazarlamayı arzu ediyoruz. O yüzden Ankara’da hızlı tren ve direkt uçuşlar çok önemli. Coğrafi işaretli ürünlerle yerli ve milli ürünli kıymetlendirerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlasın istiyoruz.

Anadolunun değerleri Ankaradan dünya pazarına açılacak

HEDEF ÖNEMLİ GİRDİ SAĞLAMAK

Coğrafi işaretli ürünler, pazarlama gücü katıyor. Coğrafi işaretler katma değer üretiyor, istihdama ve ihracata katkı sağlıyor. En çok önemsediğimiz köyden kente göçü önlüyor. Oradaki üreticinin ürünü kıymetlendiriyorsunuz. Coğrafi işaretli ürünleri ülke ekonomisine kazandırmayı ve buradan ülke ekonomisine önemli bir girdi sağlamayı hedefliyoruz.”

ÜRETİCİLER TESCİL SAHİPLERİYLE BULUŞACAK

Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara’dan dünyaya pazarlanması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek zirve, ‘Anadolu’dan Dünyaya’ temasıyla yapılacak. Zirvenin eğitim kamplarında katılımcılara coğrafi işaretlerin tescili, denetimi ve ticarileşmesi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunulacak. Zirve kapsamında düzenlenecek ‘Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı’ ise coğrafi işaret üreticileri, üretici birlikleri, tescil sahipleri ve coğrafi işaret çözüm ortaklarına ev sahipliği yapacak.

Anadolunun değerleri Ankaradan dünya pazarına açılacak

ATO Başkanı Gürsel Baran, döner keserek basın mensuplarına ikram etti.

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