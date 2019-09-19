Anadolu'dan dünyaya zirve başladı

Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin tanıtıldığı ‘2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ dün başladı. Türkiye’nin coğrafyasına özel ürünleriyle uluslararası ticaretten aldığı payı artıması gerektiğinin altını çizen Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran “Yerel ve geleneksel ürünlerimizin Avrupa’da tescillenerek uluslararası pazara açılması durumunda yıllık 20 milyar dolarlık bir katkı sağlayabileceği belirtiliyor” dedi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden coğrafi işaretli ürünlerin satışa sunulacağı bir merkezi Ankara’ya kurmayı amaçladıklarını belirten Baran sözlerine şöyle devam etti:

ANKARA’DA MERKEZ KURMAYI AMAÇLIYORUZ

“Her yıl, 100 milyondan fazla insanı besleyen Türkiye’de, hemen her yörenin kendine has geleneksel ürünleri bulunuyor. Bu toprakların bütün güzelliklerinin milli mücadelenin karargâhı Ankara üzerinden dünyaya tanıtılması yakışırdı, biz de buna talip olduk. Bu şehrin birikimi, ticaretin merkezi olmayı hak edecek kadar büyük. Ankara’da Türkiye’nin bütün coğrafi işaretli ürünlerinin satışa sunulacağı bir merkez kurmayı amaçlıyoruz.

HAK ETTİĞİ DEĞERİ KAZANDIRMALIYIZ

İlimize gelen yerli ve yabancı turistler, bu merkeze geldiklerinde Siirt’in battaniyesini, Malatya’nın kayısısını, Kayseri’nin sucuğunu alarak geri dönsün. İşte bunu başardığımızda Ankara’mız ‘Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı’ misyonuna ulaşacak. Başkent’imiz sadece 5.5 milyonluk nüfusa sahip bir şehir değildir, 80 milyonun şehridir ve 80 milyonun ürettiği bütün güzelliklerin sorumluluğunu taşıyor. Biz bir yandan yerli ve milli teknoloji üretmeye yoğunlaşmalı, diğer yandan, yöresel ve geleneksel ürünlerimize hak ettiği değeri kazandırmalıyız.”

‘NESİ MEŞHUR?’ SORUSUNUN CEVABI: COĞRAFİ İŞARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, coğrafi işaretli ürünler zirvesinin Anadolu’nun mirasını korumaya katkı sağladığına değindi. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Ülkemizin her köşesinden fışkıran zenginliği tescillemek, takdire şayandır. Bir şehre ilk kez gittiğimizde, hemen ‘nesi meşhur?’ diye sorarız. Coğrafi işaret dediğimiz, aslında bu sorunun cevabıdır. Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500’e yakın. Yani hemen elimizin altında müthiş bir potansiyel var. Dünyanın global markalara doyduğu bu dönemeçte, fark oluşturabilmek, ancak yerel olanı dünya sahnesine taşımakla başarılabilir. Yerel olanı bilip hazmetmeden evrensel olamayız. Anavatanı Türkiye olan bazı ürünlerimiz maalesef başka ülkelerce sahiplenildi. O nedenle bu zirvenin kazanımlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

KALKINMA AJANSLARIYLA DESTEK VERECEĞİZ

Bugün ve yarın da devam edecek fuarı gezen Emine Erdoğan’a Ankara kedisi hediye edildi.

TOYGA ÇORBASI TAM NOT ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ankara’nın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı bir stant açtı. Stantta; etli yaprak sarmasından Ankara simidine, Beypazarı kurusundan Kızılcahamam bazlamasına, Keçi sütlü dondurmadan Toyga çorbasına, Güdül leblebisinden Çubuk balına kadar 40’a yakın ürün misafirlerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir’in patent başvurusunda bulunduğu Toyga çorbası, misafirlerden tam not aldı.