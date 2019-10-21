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Ankara Haberleri: Anadolu OSB’de kutlama coşkusu

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Anadolu OSB’de kutlama coşkusu

Hürriyet Haber
21.10.2019 - 16:36 |Son Güncelleme :

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nin (Anadolu OSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ankara’nın Başkent oluşunun 96’ıncı yılını kutlamak amacıyla düzenlediği 4. Cumhuriyet Haftası Etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Hürriyet Haber

Etkinlik, Kurtuluş Parkı’ndan Anadolu OSB Çanakkale Şehitleri Anıtı’na kadar süren “Kurtuluşun Merkezi Anadolu’ya 1764 Bisiklet Turu” ile başladı. 130 bisikletli, 60 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet turu ile eş zamanlı olarak, Anadolu OSB Göleti’nde 4. Geleneksel Balık Tutma Yarışması düzenlendi. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı (ASOF) hakemleri tarafından yapılan tespit sonucu; 70 santimetre boyutunda balık yakalayan Ramazan Çalışır, birinci oldu. Yarışmanın ve turun sonunda ise Çanakkale Şehitleri Anıtı’na gidildi. Burada Cumhuriyetin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anıldı. Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, “Tarihimizi hatırlayıp, sahip çıkmak hepimizin görevi. Bizlere bir vatan bahşeden şehitlerimize ve bugünlere taşıyanlara ödenmeyecek bir borcumuz var” dedi.

Anadolu OSB’de kutlama coşkusu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Anadolu OSB’de kutlama coşkusu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ekim 2019 tarihinde saat 16 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Anadolu OSB’de kutlama coşkusu haberi güncellenecektir.

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