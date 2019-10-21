Anadolu OSB’de kutlama coşkusu

Etkinlik, Kurtuluş Parkı’ndan Anadolu OSB Çanakkale Şehitleri Anıtı’na kadar süren “Kurtuluşun Merkezi Anadolu’ya 1764 Bisiklet Turu” ile başladı. 130 bisikletli, 60 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet turu ile eş zamanlı olarak, Anadolu OSB Göleti’nde 4. Geleneksel Balık Tutma Yarışması düzenlendi. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı (ASOF) hakemleri tarafından yapılan tespit sonucu; 70 santimetre boyutunda balık yakalayan Ramazan Çalışır, birinci oldu. Yarışmanın ve turun sonunda ise Çanakkale Şehitleri Anıtı’na gidildi. Burada Cumhuriyetin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anıldı. Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, “Tarihimizi hatırlayıp, sahip çıkmak hepimizin görevi. Bizlere bir vatan bahşeden şehitlerimize ve bugünlere taşıyanlara ödenmeyecek bir borcumuz var” dedi.







