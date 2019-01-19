Amerika ve Çin’e direkt uçuş

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) öncülük ettiği girişimlerin ardından Türk Hava Yolları (THY), bu ay itibarıyla İtalya’nın Roma, İngiltere’nin Londra ve Gürcistan’ın Tiflis şehirlerine Ankara’dan direkt uçuşlara başladı. ATO yönetimi, Ankara-Roma direkt uçuşunun 60 yıl aradan sonra yeniden başlaması nedeniyle İtalya’nın başkenti Roma’ya bir dizi temasta bulunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla seyahat düzenledi. ATO Başkanı Gürsel Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

DÖNÜŞTE İŞKENCE OLUYOR

(Başlayan direkt uçuşlar) “Göreve gelmemizle başladı bu hikâye. Ankaralı tüccarın, sanayicinin, bürokratın, öğrencinin vakti kıymetli. Ancak, direkt uçuşla gidebileceğimiz bir ülkeye, İstanbul aktarmalı gidiyoruz. Ve bu durum, dönüşte inanılmaz bir işkence oluyor. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden beri çaldığımız her kapıda ‘yurt dışı uçuşlar’ dedik. Cumhurbaşkanımız bizi davet etti, iki saat görüştük. Görüşmenin bir saatini yurt dışı uçuşlara ayırdık. O gün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ATO ile THY arasında bir temas sağlanmış oldu. Bir ay kadar ATO ve THY’den ekipler çalıştı. İlk açılan dört hat Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris’ti. Sonra üç yer daha eklendi. Bunlar; Roma, Londra ve Bakü’ydü. Bakü yerine Tiflis’e direkt uçuş kondu.

İNŞALLAH İKNA EDECEĞİZ

(Hedeflenen direkt uçuşlar) Başlayan her direkt uçuş bizi mutlu ediyor, teşekkür ediyoruz. Şimdi üç direkt uçuş da uzaklardan istiyoruz. Bunlar Amerika, Çin ve Uzak Doğu’dan bir ülke daha. Bunların üçü de çok önemli. THY, ticari bir kuruluş, kâr-zarar hesabı yapıyorlar. Henüz ikna edemedik ama inşallah ikna edeceğiz. İç Anadolu Bölgesi olarak her gün ABD’ye bir uçak yolcu dolduruyoruz. Biz, Ankara-ABD direkt uçuşu için haftada bir-ikiye de razıyız. Çünkü, direkt uçuşları sağlamadığımız sürece Ankara için üç sac ayağından bir tanesi açıkta kalıyor. Aktarmalı yolcu, sağlık turizmi için mümkün değil. Fuar alanı da yıl sonunda bitecek. Bu ikisinin olmazsa olmazı yurt dışı direkt uçuşlar. Direkt uçuş olmazsa insanları getiremiyorsunuz.

TAŞIN ALTINA GÖVDEMİZİ KOYUYORUZ

(Roma seyahatinin amacı) Biz, ATO olarak direkt uçuşlar konusunda sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Roma seyahatini de farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. Ankara, üzeri örtülmüş gizli bir hazine gibi. Üzerindeyiz ama farkında değiliz. Sağlık turizmi, kongreler ya da savunma sanayii için gelen her kim olursa olsun gezdirmekle ilgili derdimiz yok. Kapadokya bölgesi, Konya Mevlana gibi yakın destinasyonlar da var. Buraya gelen insanların rahat vakit geçirebilecekleri yerler var. Ankara bir hazine. Turizm anlamında ufak tefek dokunuşlarla, yeni seçilecek yerel yönetimlerle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gövdemizi taşın altına koymaya hazırız.”

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli’yi ziyaret ederek, Ankara-Roma direkt uçuşu konusunda fikir alışverişinde bulundu.