Ameliyat başladı ilk kazma Akay’a

İlk etapta 15 noktada ve 32 kilometre uzunluğundaki alt yapı yenileme çalışmaları kapsamında ilk kazma Akay Kavşağı’nda vuruldu. Başkan Tuna, Atatürk Bulvarı’nın Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümde başlatılan çalışmaları, ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar ile birlikte inceledi. Çalışmalara, Ankara’da trafiğin en rahat olduğu, vatandaşların çoğunun tatile gittiği bir dönemde başladıklarının altını çizen Tuna, şunları söyledi:

BAYRAMDA DA DEVAM EDECEK

“Bölgede herhangi bir arızaya sebebiyet vermemek için elektrik, doğalgaz, telefon gibi hatların nereden geçtiği konusunda hassas ve ince bir çalışma yapılıyor. Aksi bir durum çıkmazsa hızlı bir şekilde bayram süresince de çalışacağız. Bundan daha rahat bir dönem zor yakalanır. Bayram tatilinden de istifade ederek, vatandaşlarımıza en az rahatsızlık verecek şekilde çalışmalarımız, 24 saat esasına göre en hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah herhangi bir kaza bela olmadan tamamlamış olacağız.”

1.5 AYDA BİTMESİ HEDEFLENİYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kınacı ise şöyle konuştu:

“Önceliği Akay alt geçidi ile Kızılay arasındaki çalışmalara verdik. Yollar bölüm bölüm ve kısmi olarak trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı’nda Akay alt geçidi ve bağlantısı için 500 metre uzunluğunda atık su hattı, toplamda bin metre de yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. Akay Kavşağı’ndaki çalışmayı 45 günde bitirmeyi hedefliyoruz ancak alt yapıda olası sorunlarla karşılaşmamak için de ihtiyatlı bir çalışma yürütüyoruz.”

BAZI NOKTALARDA ROBOT KULLANILACAK

Çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde Meşrutiyet Caddesi kesişme noktası ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası tek yönlü (Kızılay yönü) geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafik akışı Meşrutiyet Caddesi’nden sağlanacak. Ekipler, EDOK ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde yatay sondaj teknolojisi kullanarak, kazısız şekilde robotla çalışmayı planlıyor. Benzer uygulamanın Mamak Boğaziçi’nde de yapılacğaını belirten Kınacı, proje proje ilerleyeceklerini ve Gar Kavşağı önündeki çalışmalara da trafik ayarlamalarını yaptıktan sonra başlayacaklarını söyledi.

ÇALIŞMA YAPLACAK 15 NOKTA

* Akay Alt Geçidi ve Kızılay Bağlantısı Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

* EDOK ve Kara Kuvvetleri Önü Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

* Eskişehir Yolu AFAD-Diyanet Önü Yağmur Suyu Kanalı,

* Altınsoy Caddesi ve Alt Geçidi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

* Gar Kavşağı-ARENA Spor Sarayı Atık Su Hattı,

* Talatpaşa Bulvarı Ankara Çayı Bağlantısı Atık Su Hattı,

* Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

* Samsun Yolu-Hatip Çayı Bağlantısı Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

* Mamak Caddesi Belediye Önü Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

* OSTİM Elektrokent Kavşağı Yağmur Suyu Kanalı ve Atık Su Hattı,

* İvedik Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

* Kuzey Yıldızı Mahallesi Yağmur Suyu Kanalı,

* Devlet Mahallesi Eryaman Alt Geçidi Yağmur Suyu Kanalı,

* Gümüşköy Alt Geçidi Yağmur Suyu Kanalı,

* Protokol Yolu Geçişi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı