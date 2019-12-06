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Ankara Haberleri: Ambulans şoförleri zorlu parkurda

ANKARA HABERLERİ

Ambulans şoförleri zorlu parkurda

Hürriyet Haber
06.12.2019 - 16:25 |Son Güncelleme :

Başkent’te, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) düzenlendi.

Hürriyet Haber

ASKİ Spor Salonu Otoparkı'nda kurulan parkurda yarışan 26 sürücü, slalom, duruş mesafesi ayarlama ve ambulansa hakimiyet becerilerini sergiledi.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Eren Usul, ASTE eğitimlerini belli aralıklarla ambulans şoförlerine verdiklerini söyledi. Ambulans görevlilerinin zorlu koşullarda hizmet verdiğini belirten Usul, "Şoförler, trafikte yavaşlayan ve daralan yollarda, yağmurlu, çamurlu ve karlı yollarda 7/24 hizmet vermekte. Bu hizmeti verirken, sürücülerin deneyimli olması gerekiyor" dedi.
Parkur testinin beş etaptan oluştuğunu ifade eden Usul, etkinliğin personel için moral, motivasyon ve öz değerlendirme niteliğinde olduğunu anlattı.
Ambulansın içinde risk taşıdıklarını aktaran ASTE Eğitmeni Çağla Ünal, "Ambulans sürücülüğü çok önemli. Hızdan çok kontrollü sürüş yapmak daha önemli. Şoförlerde bu bilinci oturtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ambulans şoförleri zorlu parkurda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2019 tarihinde saat 16 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ambulans şoförleri zorlu parkurda haberi güncellenecektir.

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