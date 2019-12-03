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Ankara Haberleri: Amacımız kendilerine inanmalarını sağlamak

ANKARA HABERLERİ

Amacımız kendilerine inanmalarını sağlamak

Fırat TAŞDEMİR/AA
03.12.2019 - 09:14 |Son Güncelleme :

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler, bir yıl önce başladıkları ve azimle sürdürdükleri folklor çalışmaları sayesinde hem sosyalleşti hem öz güven kazandı. Verilen eğitimle kısa sürede yöresel oyunları öğrenen engelliler, törenlerde sergiledikleri oyunlarla büyük beğeni topluyor.

Fırat TAŞDEMİR/AA

Eğitmen Özlem Yıldız, "Çocuklar başta daha tedirgindi. Komut almakta zorlanıyorlardı ve çok fazla öz güvenleri yoktu. Bir yıl içerisinde velilerin de ciddi yardımıyla çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların ardından güzel bir sonuç elde ettik" dedi. Alkışlanmanın ve bir işi başarmanın engellilere mutluluk verdiğinin altını çizen Yıldız, "Engelli olup birçok işi başarmış ünlüleri, yazarları ve bilim insanlarını öğrencilerimize anlatıyoruz. Amacımız öğrencinin kendine inanmasını sağlamak" diye konuştu.

Amacımız kendilerine inanmalarını sağlamak

DANS ETMEK HEYECAN VERİCİ

Halk oyunları ekibindeki öğrencilerden 10 yaşındaki Bahar Bozkurt, dans etmenin heyecan verici olduğunu söyledi. Sahneye çıktığı zaman kendisini iyi hissettiğini aktaran 15 yaşındaki Hakan Er de arkadaşlarıyla olmaktan ve alkış almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başarmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan 11 yaşındaki Hayrettin Özgül ise "Sahnede arkadaşlarım ve annem beni alkışladığı zaman mutlu oluyorum" dedi. 

DERS ÖNCESİ PARK KEYFİ

Öte yandan, okulun bahçesine inşa edilen engelsiz parkta engelli çocuklar, velileriyle keyifli anlar yaşıyor. Tahterevalliye ve iki tekerlekli sandalyenin yerleştirilebildiği salıncağa binen çocuklar, burada fiziksel aktivite yapabildikleri egzersiz aletleriyle, diğer parklardaki imkânlara rahatlıkla erişebiliyor. Okulun Müdür Başyardımcısı Kemal Pehlivan, “Hayatında hiç salıncağa binmemiş öğrencilerimiz burada tekerlekli sandalyeyle ve arkadaşlarıyla beraber salıncağa binme zevki yaşadı” dedi. Öğrencilerin sabah servisten indiğinde koşarak parka gittiğini belirten Pehlivan, “Ders öncesi vakitlerini burada geçiriyorlar. Güler yüzle derslere gidiyorlar” diye konuştu.

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