Amacımız göç veren ilçeleri zengin etmek

Haymana’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Yavaş özetle şunları söyledi:

Haymana göç veriyor. Bu kadar zenginliğin arasında Haymana neden göç veriyor. Mesele buranın değerini bilmeyenlerde. Şimdi amacımız, Haymana başta olmak üzere göç veren ne kadar ilçe varsa ilk önce onları zengin etmek. Sürekli söylediğim, Ankara’da olup da değeri bilinmeyen termal turizm işi vardır. Evet burada termal çok. Fakat benim projeme göre inşallah ne kadar termal turizm işi yapan varsa onları alıp bir yurt dışına gideceğiz. Oradaki sigorta şirketleriyle görüşüp onların buralara tedavi amacıyla gelmesini sağlayacağız. Yurt dışında bu tedavi 15 bin Euro. Biz bunu Haymana’da 7 bin 500 Euro’ya, 15 günlük kürü yarı fiyatına yaptığımız zaman ikna edeceğimize inanıyorum. Bu hastalar buraya geldiği zaman tedavileri sadece yarım saatte bitiyor. Ondan sonra boşlar. Bunları çıkarıp gezdirmemiz lazım. Haymana esnafından alışveriş yaptırmamız lazım. Haymanalı gençlerin rehberlik yapması lazım. Burada tedavi olurken, burada da para harcamalarını sağlamak lazım. Benim en büyük projelerimden birisi budur.”

Sosyal yardım konusuna da değinen Mansur Yavaş, “Bu kişilerden arzu edene ‘hemşehri kartı’ vereceğiz. Gidip esnaftan istediğinizi alacaksınız” dedi.

KANAL ANKARA PROJESİ İLE YAKUPABDAL’IN KADERİ DEĞİŞECEK

Yavaş, dün partisinin Yakupabdal Seçim İletişim Merkezi’ni açtı. Yakupabdal’daki imar sorununa değinen Yavaş, “Sizlerin mallarını, gayrimenkullerinizi başkasının elinizden almasına izin vermeden imarı bir an önce tamamıyla bitireceğiz. Kanal Ankara Projesi ile Yakupabdal’ın kaderi değişecek” diye konuştu.