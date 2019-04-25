Amacımız ‘Ankara balı’nı marka yapmak

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz; Ankara ve Türkiye’nin arıcılık ticaret hacmine yönelik önemli katkılar sağladıklarını kaydederek, “Yürüttüğümüz projelerle Ankara’nın arıcılıkta markalaşması noktasında önemli katkılar sağlıyoruz” dedi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde konuşan Solmaz, şöyle devam etti:



ANADOLU ARISI IRKINI GELİŞTİRECEĞİZ



“Ankara Arıcılar Birliği olarak, dünden bugüne Ankara ve Türkiye’nin arıcılık ticaret hacmine yönelik önemli katkılar sağlan projeleri hayata geçirdik. Şu anda da yürüttüğümüz projelerle Ankara’nın arıcılıkta markalaşması noktasında önemli katkılar sağladık. Ankara üreticisi ve balını, Türkiye genelinde sektörde öne çıkartmak için tüm gayret ve çaba gösteriyoruz. Bundan sonra da el ele vererek, Ankara’da üretilen balın kalitesini yükseltip, pazarlamasını en iyi şekilde yapacağız. Hem Ankara’ya büyük katkı sağlamak hem de arıcıların gelir kaynağını artırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde arıcılarımızın sorunlarını azaltarak, el birliği ile sektörü daha verimli ve kârlı bir yapıya ulaştırmak hedefimizdir. Aynı zamanda Anadolu arısı gibi bölgemize uygun yüksek verimli arı ırkları ve türlerini geliştirmek ve üretmek de amaçlarımız arasında yer almaktadır.”