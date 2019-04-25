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Ankara Haberleri: Amacımız ‘Ankara balı’nı marka yapmak

ANKARA HABERLERİ

Amacımız ‘Ankara balı’nı marka yapmak

Hürriyet Haber
25.04.2019 - 09:10Son Güncelleme :

Ankara Arıcılar Birliği tarafından ‘Arıcılıkta Sorunlar ve Çözüm Önerileri-1’ konulu bir panel düzenlendi.

Hürriyet Haber

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz; Ankara ve Türkiye’nin arıcılık ticaret hacmine yönelik önemli katkılar sağladıklarını kaydederek, “Yürüttüğümüz projelerle Ankara’nın arıcılıkta markalaşması noktasında önemli katkılar sağlıyoruz” dedi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde konuşan Solmaz, şöyle devam etti:

ANADOLU ARISI IRKINI GELİŞTİRECEĞİZ

“Ankara Arıcılar Birliği olarak, dünden bugüne Ankara ve Türkiye’nin arıcılık ticaret hacmine yönelik önemli katkılar sağlan projeleri hayata geçirdik. Şu anda da yürüttüğümüz projelerle Ankara’nın arıcılıkta markalaşması noktasında önemli katkılar sağladık. Ankara üreticisi ve balını, Türkiye genelinde sektörde öne çıkartmak için tüm gayret ve çaba gösteriyoruz. Bundan sonra da el ele vererek, Ankara’da üretilen balın kalitesini yükseltip, pazarlamasını en iyi şekilde yapacağız. Hem Ankara’ya büyük katkı sağlamak hem de arıcıların gelir kaynağını artırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde arıcılarımızın sorunlarını azaltarak, el birliği ile sektörü daha verimli ve kârlı bir yapıya ulaştırmak hedefimizdir. Aynı zamanda Anadolu arısı gibi bölgemize uygun yüksek verimli arı ırkları ve türlerini geliştirmek ve üretmek de amaçlarımız arasında yer almaktadır.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Amacımız ‘Ankara balı’nı marka yapmak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Nisan 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Amacımız ‘Ankara balı’nı marka yapmak haberi güncellenecektir.

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