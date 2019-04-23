Altyapı ameliyatının maliyeti 66 milyon TL

Eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna, altyapı çalışmalarını ‘ameliyat’ olarak tanımlamıştı. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl Başkent’te yaptığı çalışma ve hizmetlerin rakamları, Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen 2018 Faaliyet Raporu’nda yer aldı. Raporda, 2018 bütçesi 3 milyar TL olarak belirlenen ASKİ’nin gider bütçesinin 3 milyar 1 milyon 865 bin TL, gelir bütçesinin ise 2 milyar 990 milyon 917 bin TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

4 YILLIK ALTYAPI ÇALIŞMASINA 399 MİLYON

ASKİ’nin geçen yıl yaptığı bazı çalışma ve hizmetlerin detayları şöyle:

-Toplam 1 milyon 19 bin 719 metre içme suyu hattı döşendi.

-En çok içme suyu hattı çalışması 71 bin 793 metre ile Sincan’da gerçekleştirildi.

-275 bin 326 metre atık su hattı, 82 bin 876 metre de yağmur suyu hattı döşendi.

-En çok atık su hattı çalışması 30 bin 975 metre ile Gölbaşı’nda yapıldı.

-En çok yağmur suyu hattı da 14 bin 538 metre ile Sincan’da döşendi.

-Bir yılda arıtılan toplam içme suyu miktarı 489 milyon 658 bin metreküp oldu.

-En çok içme suyu arıtma işlemi 436 milyon 494 bin metreküp ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yapıldı.

-Ankara’da 249 milyon 600 bin metreküp atık su arıtıldı.

-En çok atık su arıtması 210 milyon 446 bin metreküp ile Tatlar Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirildi.

-ASKİ’nin 2017’de 2 milyon 228 bin 14 olan toplam abone sayısı 2018 itibarıyla 2 milyon 298 bin 746 oldu.

-Abonelerin 1 milyon 871 bin 743’ünü mekanik, 427 bin 3’ünü de kartlı aboneler oluşturdu.

-Benzin istasyonları, oto yıkama ve servisleri gibi işletmelere yönelik bin 350 denetim gerçekleştirildi.

-Kent genelinde 2014’te başlanıp 2018’de tamamlanan içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hattı yapımına 399 milyon 996 bin TL harcandı.

-Ankara’da geçen yıl etüt çalışması ve sondaj kuyusu açımı için 18 milyon 879 bin TL harcanırken bu yıl ki çalışma için 34 milyon 480 bin TL ayrıldı.