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Ankara Haberleri: Altınköy otellerinde 100 yıllık yolculuk

ANKARA HABERLERİ

Altınköy otellerinde 100 yıllık yolculuk

Murat YILMAZ-Ayça Gözde ÇETİN
08.12.2018 - 14:46Son Güncelleme :

Altınköy’de köy konağı konseptinde hizmet veren 5 butik otel Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da ilgi görüyor. Konakların misafirlere nostalji yaşattığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Burası konaklayanları 100 yıl öncesinin bir Anadolu köyüne geri götürüyor” dedi.

Murat YILMAZ-Ayça Gözde ÇETİN

Altındağ Belediyesi’nin Altınköy Açık Hava Müzesi’nde köy konağı konseptiyle hizmet veren 5 butik oteli, yurt dışından da büyük ilgi görüyor. 4 ay önce açılan Altınköy otellerindeki konaklama ve yemek hizmetlerini de Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri veriyor. Konaklarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler hem staj yapıyor, hem de gelir elde etme imkanı buluyor. 5 konağın 28 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki otellerin, konuklarını 100 yıl önceki bir Anadolu köyüne geri götürdüğünü söyledi. İlgiden memnun olduklarını belirten Başkan Tiryaki şöyle konuştu:

YURT DIŞINDAN GELENLER DE VAR

“Karadeniz’in orman köylerindeki 80-100 yıllık çantı evler, tek tek söküldü ve kamyonlarla Altındağ’a getirildi. Konaklar köy konseptine göre düzenlendi. 4 ay önce de konaklama hizmeti başladı. Köy ortamı arayan, farklı bir ortamda tatil yapmak isteyenler buraları tercih ediyor. Misafirler 100 yıl öncesinin Anadolu köyü ortamını yaşıyor. Ankara’nın yanı sıra şehir ve yurt dışından gelenler de var.

Altınköy otellerinde 100 yıllık yolculuk

ESKİYE ÖZLEM DUYANLARI BEKLİYOR

Misafirlerin geri dönüşleri çok güzel, memnun kaldıklarını ve tekrar geleceklerini söylüyorlar. Sabah kahvaltısı dahil hizmet veriliyor. Açık Hava Müzesi olduğu için pazartesi günleri kapalı ama konaklar sürekli açık. Ahşap konaklar, kentin merkezinde köy havası almak, şöminenin başında nostalji yapmak isteyen, eskiye özlem duyan herkesi bekliyor.”

KONAK KOMPLE KİRALANABİLİYOR

BUTİK otel konseptindeki konakların kişi başı gecelik fiyatı kahvaltı dahil 115 TL. İsteyenler 6 kişilik bir konağı 600 liraya kiralayabiliyor. Grup halinde gelen müşterilere indirim de yapılan konakların birinde restoran hizmeti veriliyor.

Altınköy otellerinde 100 yıllık yolculuk

Altınköy’deki butik otellerde Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hizmet vererek uygulamalı eğitim alıyor.

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