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Ankara Haberleri: Altındağ’ın küçük Halep’i

ANKARA HABERLERİ

Altındağ’ın küçük Halep’i

Haluk KARAASLAN/DHA
30.01.2019 - 09:14Son Güncelleme :

Altındağ Önder Mahallesi'nde 8 bin nüfusun yaklaşık üçte ikisini Suriyeliler oluşturuyor.

Haluk KARAASLAN/DHA

2007’de 10 bin civarında Türk nüfusa sahip Önder Mahallesi, 11 yılda Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı yerleşim yerine dönüştü. Suriyelilerin sayısı arttıkça mahallede yaşayan Türk nüfus azaldı. Mahallede Suriyeli esnaf sayısı da Suriyeli nüfus ile birlikte arttı. Caddeler, Arapça levhalı iş yerleri ile doldu. Mahallenin ana caddesi Selçuk Caddesi’nde bakkaldan berbere, dönerciye ve kasap dükkanına kadar her yerde Arapça levha ve yazılar göze çarpıyor.

KÜÇÜK HALEP DENİYOR

Önder Merkez Camii İmamı Kadri Sav, mahallede 6 bin civarında Suriyeli olduğunu söyleyerek, “Genelde Suriye’nin Halep şehrinden gelenler bu mahallede oturuyor. Bundan dolayı bizim bu mahalleye ‘Küçük Halep’ deniliyor” dedi. Berber Rüştü Baysa da mahalleye “İnsanlar dolmuşa binerken bile ‘Halep’ten geçiyor mu?’ diye soruyorlar” açıklamasını yaptı.

DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Mahallenin Suriyeli berberi Hüseyin Haceri ise Halep’ten geldiğini söyleyerek, “7 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Türkiye’den çok memnunum” derken, Suriyeli marketçi Ali Bozo da “5 yıldır Türkiye’deyim ve bu mahallede yaşıyorum. Halep’ten direkt buraya geldim. 1.5 yıldır bu dükkanı işletiyorum. Savaştan sonra dönmeyi düşünüyorum, insanın vatanı gibi yok” ifadelerini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Altındağ’ın küçük Halep’i hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Altındağ’ın küçük Halep’i haberi güncellenecektir.

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