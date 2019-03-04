Altındağ’ı Ankara’nın en yeşil ilçesi yapacağız

Ulus başta olmak üzere kent merkezini canlandırmayı hedeflediklerini belirten AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, “Herkesin göğsünü gere gere ben Altındağ’da yaşıyorum diyebileceği, tarihiyle, kültürüyle bütünleşen bir Altındağ hedefliyoruz” diye konuştu. Balcı, seçilmesi halinde kent merkezi ve Altındağ’da yapacaklarıyla ilgili özetle şunları söyledi:

ANKARA’NIN MİSAFİR ODASI

“Altındağ’ı Ankara’nın misafir odası olarak görüyoruz. O titizlikle Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Ankara Kalesi başta olmak üzere Hacıbayram, Ulus, Hamamönü, Ulucanlar’ın bir bütün olarak tanıtılması, gençlerin daha çok gelmesi, ticaretin canlanması için buralara el atmak istiyoruz. Temizliğini, güvenliğini, aydınlatmasını elden geçirirsek, ulaşım imkânlarını kolaylaştırırsak (teleferik bunlardan bir tanesi), Ankara Kalesi’ne insanların ringlerle daha kolay ulaşabileceği imkânlar oluşturabilirsek, bir de tanıtım yaparsak önümüzde çok daha güzel bir dönem olacak. Keşke Ankara Kalesi’ni yaya bölgesine dönüştürebilsek ama orada yaşayan ticareti de öldürmeden bunu yapabilmemiz lazım. Belli saatlerde oralara araç alıp, belli saatlerde yayaya özel hale dönüştürülebilir. Orada yaşayan insanlarla konuşarak karar alırsak uygulamayı daha kolay yaparız.

20 METREKARE EK YEŞİL ALAN

Altındağ’ı önümüzdeki dönemde Ankara’nın en yeşil ilçesi yapacağız. Bunda iddialıyız. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Atatürk Kültür Merkezi, Payamlıtepe, Çubuk Çayı ve Karaköy olmak üzere 4 tane millet bahçesi yapılacak. Yaklaşık 5.5 milyon metrekare. Biz de ayrıca 1 milyon 700 bin metrekare yeşil alan yapacağız. Bunların yerlerini tespit ettik. Temalı parklar olarak yapacağız. Altındağ sınırları içerisinde alışveriş merkezi yok. Gittiğimiz zaman bunu söylüyorlar. Vatandaşlarımıza ‘Neden alışveriş merkezi istiyorsunuz’ diye sordum. ‘AVM’lerin içinde bulunan, çocuklarımızı oynatacağımız yerler yok’ dediler. Ben de o zaman o alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarını sizin mahallelerinize getirelim dedim. Mahallelere kapalı çocuk oyun alanları yapacağız, belediye tarafından ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Öyle çadır filan değil kalıcı olacak. Belli yaş gruplarındaki çocuklar annesiyle babasıyla gelecek, burada vakit geçirebilecek.”

MEHMET ÖZHASEKİ ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM

Cumhur İttifakı’nın Ankara Adayı Mehmet Özhaseki’nin Altındağ için hazırladığı projelerin önemli olduğunu ifade eden Asım Balcı, Büyükşehir seçimi için, “Mehmet Özhaseki başkan gerçekten çok tecrübeli bir isim. İpi göğüsleyeceğinden şüphemiz yok. Başlangıçtaki kararsızların Cumhur İttifakı yönünde karar verdiğini söyleyebiliriz. Ankara 5 yılının heba olmaması gereken bir şehir. Çok tecrübeli bir isme ihtiyaç var, burada da Özhaseki doğru bir isim” dedi.

Asım Balcı Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret etti.