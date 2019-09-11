Altındağ genelinde kapı kapı gezerek dağıtım yapan ekipler, çöp poşetini evlere teker teker bıraktı. Temiz bir Altındağ için seferber olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ekiplerimizce Altındağ’ın her mahallesine çöp poşeti dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Temiz bir Altındağ için adeta seferber olduk. Hemşehrilerimiz de 19.00-21.00 saat aralığında sağlam poşetler içerisinde çöp noktalarına çöplerini çıkararak bizlere yardımcı olabilirler” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Altındağ’da 120 bin çöp poşeti dağıtıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Eylül 2019 tarihinde saat 16 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Altındağ’da 120 bin çöp poşeti dağıtıldı haberi güncellenecektir.