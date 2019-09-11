Altındağ’da 120 bin çöp poşeti dağıtıldı

Altındağ genelinde kapı kapı gezerek dağıtım yapan ekipler, çöp poşetini evlere teker teker bıraktı. Temiz bir Altındağ için seferber olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ekiplerimizce Altındağ’ın her mahallesine çöp poşeti dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Temiz bir Altındağ için adeta seferber olduk. Hemşehrilerimiz de 19.00-21.00 saat aralığında sağlam poşetler içerisinde çöp noktalarına çöplerini çıkararak bizlere yardımcı olabilirler” dedi.