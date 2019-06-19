Altındağ’a yapılan her çalışma Ankara’ya yapılır

* Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği yaptınız ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulundunuz. 31 Mart seçimleri ile de Altındağ Belediye Başkanı seçildiniz. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk yaptığınız iş neydi?

Altındağ’da adaylığım açıklandığı zaman, ilk ziyaretimi gazi ve şehit ailelerine yapmıştım. Onlar da sağ olsunlar seçim sonrası ilk ziyareti bana yaptılar. İlk icraatımız, gazi ve şehit aileleriyle ilgili özel bir birim oluşturduk oldu. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını yakın bir şekilde takip edelim, bürokrasiye boğmadan yapılabilecekleri yapalım istedik. Geldiklerinde ‘Biz Çanakkale’yi ziyaret etmedik, içimizde uhde kaldı’ dediler. 300 şehit ailesi ve gazimizi Çanakkale’ye gönderdik, çok mutlu oldular.





Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ‘Seçimin Ardından Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisi için Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

* Altındağ’da hangi alanlara/çalışmalara öncelik vereceksiniz?

Altındağ’ın arka sokaklarına girelim, makyaj olarak değil, gerçekten daha köklü sorunlara el atalım istiyoruz. Eğer oradaki sorunları köklü bir şekilde çözersek sadece Altındağ’daki değil, aynı zamanda Ankara’daki tüm vatandaşlarımızın da yaşam kalitesinin artacağını düşünüyoruz. Çünkü Altındağ demek sadece orada ikâmet eden insanlar demek değil, her gün bir şekilde burayı kullanan; hastaneye, adliyeye, alışverişe gelen insanları da doğrudan ilgilendiriyor.

ALTINDAĞ’A BİR BÜTÜN OLARAK DEĞİL MAHALLE BAZINDA BAKMAYI DAHA DOĞRU BULUYORUZ

* Altındağ’da tespit ettiğiniz ve ilçe açısından sorun olarak gördüğünüz başlıklar neler?

Merkeze uzak olan mahallelerin ulaşım problemi, yeni gelişen bölgelerin yol ve kaldırım sorunu, ilçe merkezinde ise kentsel dönüşüm problemleri ön plana çıkıyor. Biz, Altındağ’a bir bütün olarak değil, mahalle bazında bakmayı daha doğru buluyoruz. Çünkü ilçe merkezine yakın bölgelerde başlamış olan kentsel dönüşüm çalışmalarımız, yıkılmış olan gecekondular var ama hâlâ adım atmamız gereken, sırasını bekleyen yerler de var. Aşama aşama buralara el atılması gerekiyor. Vatandaşı da ikna ederek, onların da kabul edeceği bir formül üzerinden buraların dönüştürülmesi gerekiyor.

* “En büyük projem olacak” dediğiniz çalışmanız hangisi?

Aslında tek bir projeden bahsetmek doğru değil. Seçim öncesi 70’e yakın proje açıkladık. Mahalle mahalle ihtiyaçları ortaya koyduk. Tabii bunları vatandaşlarımızla karşılıklı görüşmeler ve anket çalışması ile yaptık. Ben, Altındağ’ın ‘Ankara’nın en yeşil ilçesi’ olması için gayret edeceğim. Bununla ilgili somut projelerimizi ortaya koyduk. Çalışmaya da başladık. Eski şehir merkezinin yeniden ele alındığı çok önemli çalışmalar var. Hamamönü belli bir noktaya ulaştı. Dönüşüm çalışmaları sürecek. Girilmemiş noktalarımız var. Oralara da girip, kente ve turizme kazandırmak için büyük gayret sarf edeceğiz.

ÖNCELİĞİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM

* “Mutlaka yapmamız gerekiyor” dediğiniz proje veya çalışma var mı?

Öncelik, kentsel dönüşüm olacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarını belli bir noktaya getirip, bunu artık gündemimizden kaldırmamız lazım. Altındağ’da bizim sorumluluğumuzda olan bölgeler kadar Büyükşehir Belediyesi’nin de başlatmış olduğu Hıdırlık, Atıfbey ve Kuzey Ankara bölgesi gibi belli bir noktaya gelen kentsel dönüşüm çalışmaları var. Dolayısıyla, şehir merkezine yakın bu kritik yerlerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını hepimizin belli bir noktaya dönüştürmemiz lazım. Çünkü, kentsel dönüşüm uzadığı zaman bölge çöküntü haline dönüşüyor ve sorun yumakları oluşuyor. Bunları ortadan kaldırmak için de buralara önem ve öncelik vermemiz gerekiyor.

* İlçenizde “Keşke yapılmasaydı” dediğiniz bir çalışma ya da proje var mı?

Belediye binası keşke yapılmamış olsaydı. 85’li yılların mimari düzenine göre yapılmış. Şehrin siluetini çok olumlu etkilediğini söyleyemeyiz. Bir kısmı yıkıldı. Yeni bir belediye binası arayışı içerisinde değilim. Geçmişte belki o bir ihtiyaçtı, bu şekilde bakıldı. Dönüşüm içerisinde ileriye doğru götürmemiz lazım. Sıfırdan bir belediye başkanlığı binası yapmaya enerji harcamayı doğru bulmuyorum. Kullanılabilecek başka bir kamu binası varsa, oraya geçeriz. Burayı da şehrin silüetine uygun hale getirilebiliriz. Yeşil alan olabilir, otopark olabilir.

* “İyi ki yapılmış” dediğiniz bir proje ya da çalışma var mı?

Ulucanlar ve Hamamönü’nde yapılan çalışmalarla iftihar ediyoruz. Öğrencilik yıllarımdan da bildiğim için birçok sıkıntılı, çöküntü yerler vardı. Ankara Kalkınma Ajansı dönemimde de burada yaptığımız çalışmalar vardı. Ankara Kalesi’nde, Hamamönü’nde, Ulucanlar’da... Oradan da gelen birikimle inşallah daha ileri bir noktaya götüreceğiz. Bir birikim oldu, şimdi bunları hayata geçirmenin zamanı.

* “İlk bir yıl içinde şunları yapacağız” dediğiniz projeler hangisi?

Öncelikle fiziki altyapı sıkıntılarını gidermemiz lazım. Pazar yeri eksiği olan mahallelerimiz var. Mahallelerimiz birleştiği için muhtarlık binaları mahallenin çok köşesinde kaldı. İnsanlar ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Onları merkezi noktaya taşımak konusunda çalışmalarımız olacak. Sadece belediye çalışmaları değil, eğitim, sağlık gibi vatandaşın günlük yaşamını etkileyen konularda da ilgili bakanlıklarla irtibata geçmiş durumdayız. Yeni dönemde birinci önceliğimiz çocuklar ve gençler olacak. Mahallelerin içerisinde kütüphaneler, okuma salonları ve spor alanlarını hızlı bir şekilde yapacağız.

* Belediyede eskiden uygulanan ancak göreve gelişinizle birlikte değiştirdiğiniz bir uygulama oldu mu?

Yeşil alanlarımızda ve parklarda ışıklar gece 12’ye kadar yanıyordu. Vatandaşlarımızın ve emniyet birimlerimizin talebi oldu. Sabaha kadar açık bırakıyoruz artık. Aydınlatma arttığı için güvenlik de artmış oluyor. Vatandaşlar rahat vakit geçirebiliyor.

* Büyükşehir’in CHP’li bir başkan tarafından yönetiliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum sizi zorlayacak mı?

Temennim böyle bir zorlanmanın olmaması. Hepimizin ortak paydası Ankara. Burada yapılması gereken şeyler belli. Altındağ özelinde söyleyecek olursam, burası şehrin merkezi. Ankara’nın tarihi, kültürü dendiği zaman Altındağ ortaya çıkıyor. Altındağ’a yapılacak her çalışmayı bütün Ankara’ya yapılır olarak görüyoruz. Ben, ortak akılla yüründüğü zaman problem olmayacağını düşünüyorum. Bu noktada da herkesle buluşabileceğimizi ifade etmek istiyorum.