Altındağ’a hastane gibi barınak

Altındağ Belediyesi, ilçede yeni inşa ettiği hayvan barınağı ile büyük bir ihtiyacı giderecek. Barınakta aynı anda 150 sokak hayvanını misafir edebileceklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Tesis 2018 yılı sonuna yetiştirilecek” dedi. Ankara’da sokak hayvanları konusunda Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediyelerinin işbirliği içinde ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tiryaki şunları söyledi:

“Yeni yapılan tesis hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene odaları ile de önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yaklaşık 150 kadar köpeği yeni barınağımızda misafir edebileceğiz. 2018 yılı içerisinde açmak arzusundayız. Yasaya göre kısırlaştırdıktan ve eğer hasta ise gerekli tedavileri yapıldıktan sonra sokaktan aldığımız köpeği, tekrar aynı yere bırakmak durumundayız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.

Bir de bazı vatandaşlar çocuğu veya kendisi için bazen hayvanı satın alıyor, ancak daha sonra çok zahmetli bulup ya da hevesi geçtiği için hiç acımadan bu canlıları sokağa bırakıyor. Bakamayacakları hayvanı almamaları lazım. Lütfen biraz daha hassas davranalım. Bir anlık heves uğruna hayvanları sokaklara bırakmayalım. Eğer sahiplenmek isteyen olursa da belediyemize başvursunlar. Sadece geçen sene 150’ye yakın hayvanı sahiplendirdik.”

Altındağ Belediyesi’nin Karapürçek’te çevre yoluna yakın bir alanda inşatına başladığı hayvan barınağı, tek kat olarak planlandı. Barınak, idari kısım ve barınaklar olarak ikiye ayrılıyor. İdari kısımda, ameliyathane, ameliyat hazırlık odası, bakım odası, enfeksiyon odası, muayene odası, dört idari personel odası, bekleme salonu, kayıt odası, veteriner odası, mutfak ve tuvalet bulunuyor. Barınaklar kısmında ise 150 hayvan kapasiteli açık ve kapalı alana sahip barınaklar bulunuyor.