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Ankara Haberleri: Altındağ’a hastane gibi barınak

ANKARA HABERLERİ

Altındağ’a hastane gibi barınak

Murat YILMAZ
08.05.2018 - 14:59Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi’nin Karapürçek’te inşasına başladığı hayvan barınağı aynı anda 150 can dostu ağırlayacak. Hastane gibi hizmet verecek olan barınağı bu yıl açacaklarını belirten Başkan Veysel Tiryaki vatandaşlara, “Lütfen satın aldığınız köpekleri sonradan sokağa bırakmayınız” çağrısı yaptı.

Murat YILMAZ

Altındağ Belediyesi, ilçede yeni inşa ettiği hayvan barınağı ile büyük bir ihtiyacı giderecek. Barınakta aynı anda 150 sokak hayvanını misafir edebileceklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Tesis 2018 yılı sonuna yetiştirilecek” dedi. Ankara’da sokak hayvanları konusunda Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediyelerinin işbirliği içinde ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tiryaki şunları söyledi:

ÖNEMLİ İHTİYACA CEVAP VERECEK

“Yeni yapılan tesis hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene odaları ile de önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yaklaşık 150 kadar köpeği yeni barınağımızda misafir edebileceğiz. 2018 yılı içerisinde açmak arzusundayız. Yasaya göre kısırlaştırdıktan ve eğer hasta ise gerekli tedavileri yapıldıktan sonra sokaktan aldığımız köpeği, tekrar aynı yere bırakmak durumundayız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.

BAKAMAYACAKLARSA ALMASINLAR

Bir de bazı vatandaşlar çocuğu veya kendisi için bazen hayvanı satın alıyor, ancak daha sonra çok zahmetli bulup ya da hevesi geçtiği için hiç acımadan bu canlıları sokağa bırakıyor. Bakamayacakları hayvanı almamaları lazım. Lütfen biraz daha hassas davranalım. Bir anlık heves uğruna hayvanları sokaklara bırakmayalım. Eğer sahiplenmek isteyen olursa da belediyemize başvursunlar. Sadece geçen sene 150’ye yakın hayvanı sahiplendirdik.”

AMELİYAT DA YAPILABİLECEK

Altındağ Belediyesi’nin Karapürçek’te çevre yoluna yakın bir alanda inşatına başladığı hayvan barınağı, tek kat olarak planlandı. Barınak, idari kısım ve barınaklar olarak ikiye ayrılıyor. İdari kısımda, ameliyathane, ameliyat hazırlık odası, bakım odası, enfeksiyon odası, muayene odası, dört idari personel odası, bekleme salonu, kayıt odası, veteriner odası, mutfak ve tuvalet bulunuyor. Barınaklar kısmında ise 150 hayvan kapasiteli açık ve kapalı alana sahip barınaklar bulunuyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Altındağ’a hastane gibi barınak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Mayıs 2018 tarihinde saat 14 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Altındağ’a hastane gibi barınak haberi güncellenecektir.

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