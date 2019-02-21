Altındağ’a dört millet bahçesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Altındağ’da Altınköy ve 112 tesisin açılışını gerçekleştirdi, ardından Etimesgut’ta mitinge katıldı. Altındağ’dan rekor oy beklediğini vurgulayan Erdoğan özetle şunları söyledi: “Son 14 seçimde olduğu gibi biz yine Altındağ’dan rekor bekliyoruz. Tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan yatırım, eser, proje ve hizmetleri Altındağlı kardeşlerimizin kullanımına sunmuş oluyoruz. Sağlıkta toplam maliyeti 3 milyar lirayı aşan 3 bin 700 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik şehir hastanelerinin inşası devam ediyor. Bilkent’in 14 Mart’ta resmi açılışını yapıyoruz. Şu an itibariyle hasta kabulüne başlamış durumda. Dünyanın en büyük, en modern hastanelerinden bir tanesi. Gerek Bilkent, gerek Etlik, bu hastanelerin her ikisinin de toplam kapasitesi 6 bin 500’ün üzerinde. Hepsi ana merkezler olarak sizlere açık.

ULUS’A TRAMVAY HATTI

Kültür Yolu Projesi ile Ankara tarihini günümüze taşıyoruz. Ankara Kalesi’nin Akkale Burcu’ndan başlayıp Atakule’de sonlanacak 12 kilometrelik yolu bir kültür rotası haline getiriyoruz. Ulus trafiğini iki ayrı tünelle yer altına alarak Gençlik Parkı ve Hacı Bayramı Veli Camii arasında tramvay ile ulaşım sağlayacağız. Ankara Kalesi’nin tarihi değerini ortaya çıkartacak çalışmalarla burayı hem şehir halkının hem de turistlerin kullanımına kazandıracağız. Ankara’ya 13 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan dört tanesi Altındağ’da olacak. Atatürk Kültür Merkezi, Payamlıtepe, Çubuk Çayı ve Karaköy millet bahçeleri ile Altındağ’a 5 milyon 300 bin metrekare yeşil alan kazandıracağız.

ÜÇLÜ MEKANİZMA VURGUSU

Ankara’nın ulaşımını yeni metro hatlarıyla daha da rahatlatacağız. Özellikle Altındağ’ın nüfusu gün geçtikçe artıyor. Sadece Karapürçek Mahallesi’nde 100 bini aşkın vatandaşımız yaşıyor. Buradaki kardeşlerimizin ulaşım ve sağlık konusunda talepleri, beklentileri olduğunu biliyorum. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ve Sağlık Bakanlığımız el ele vererek bu sorunu hal yoluna koyacaklar. Siteler esnafının taleplerini, belediye başkan adaylarımız biliyorlar, çok yakın takip ediyorlar. Gerekeni 31 Mart’tan sonra hayata geçireceğiz. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir, ilçe belediye başkanı, üçlü mekanizma ile bunları çalıştıracağız.”

KANAL ANKARA’YI ŞEHRİMİZE KAZANDIRIYORUZ

CHP’nin Etimesgut adayını eleştiren Erdoğan, Etimesgut’daki programda da özetle şöyle devam etti: “Biz gönüllere girmek için çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut’a bu ilçe ile ilgisi olmayan Kılıçdaroğlu’nun özel avukatlığını yapan bir ismi aday olarak gönderiyor. Bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz. 15 Temmuz’da en büyük bedeli ödeyen ilçede böyle bir şahsı aday göstermek bu ilçeye hakaret etmek değil mi? 31 Mart’ta bunun hesabını sormayacak mı? 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’nı Etimesgut Halk Ekmek bölgesinden doğrudan Etimesgut merkeze bağlayacağız. İstasyon Caddesi’ni de üç alt geçit, dört demiryolu köprüsü ve bir alt geçit ile sağlı sollu bulvar haline getiriyoruz. İlçemizin önemli bir trafik meselesini halletmiş oluyoruz. Bağlıca Bulvarı ve Dodurga’dan otoyol bağlantısı kuruyoruz. Toplam 3.2 milyon metrekare alanda yapılacak olan ve 7 etaptan oluşacak dev bir proje olan Kanal Ankara’yı şehrimize kazandırıyoruz.”