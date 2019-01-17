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Ankara Haberleri: Alt yapıda 4 nokta kaldı

ANKARA HABERLERİ

Alt yapıda 4 nokta kaldı

Hürriyet Haber
17.01.2019 - 09:08Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından su taşkınlarını önlemek amacıyla 15 ayrı noktada başlatılan alt yapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hürriyet Haber

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri mevsim geçişlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası su taşkınlarının meydana geldiği 11 noktadaki çalışmalarını tamamladı. Çalışma yapılan Gümüşköy Kavşağı ile Protokol Yolu geçişi altyapı çalışmalarında sona gelinirken, Talat Paşa Bulvarı Ankara Çayı Bağlantısı ile Mamak Caddesi’ndeki çalışmalara da kısa bir süre içinde başlanacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alt yapıda 4 nokta kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ocak 2019 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alt yapıda 4 nokta kaldı haberi güncellenecektir.

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