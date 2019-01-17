Alt yapıda 4 nokta kaldı

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri mevsim geçişlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası su taşkınlarının meydana geldiği 11 noktadaki çalışmalarını tamamladı. Çalışma yapılan Gümüşköy Kavşağı ile Protokol Yolu geçişi altyapı çalışmalarında sona gelinirken, Talat Paşa Bulvarı Ankara Çayı Bağlantısı ile Mamak Caddesi’ndeki çalışmalara da kısa bir süre içinde başlanacak.