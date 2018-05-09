Alt ve üst yapı incelenecek

Vali Topaca, Keçiören Kaymakamlığı’nda Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çevre ve Şehircilik Müdürü İsmail Tuna Cebecioğlu, Afet ve Acil Durum Müdürü Soner Tüter ile hasar tespit çalışmalarını değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Topaca, benzer afetlerin yaşanmaması için alt ve üst yapı konusunda da değerlendirme yapılacağını kaydetti. Topaca özetle şunları söyledi:



DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILIYOR

“Gerek Mamak’taki gerek Keçiören’deki afetle ilgili bir durum değerlendirmesi hem kendimiz açısından yapıyoruz hem alt yapının, üst yapının yeterli olup olmadığı konusunda da bir değerlendirme yaparak ilgili kurumlara tekliflerimizi yapacağız. Keçiören’de geçen pazar günü kuvvetli yağış sonucunda toplamda 24 iş yeri, 60 konut, bir de binalardaki ortak kullanım alanları da olmak üzere 103 bağımsız bölümde maddi hasar oluştu. Herhangi bir can kaybının olmaması bu işin sevindirici yönüdür. Konutlarla ilgili zararların karşılanması için ödemelere bugün(dün) saat 13.00’ten itibaren başladık. 725 bin liralık ödemeyi bugün(dün) akşama kadar zarar gören konut ve iş yeri sahiplerine yapmış olacağız. Ayrıca 19 araç sahibine de 81 bin lira ödeyeceğiz. Belediyemizin de 500 bin liranın üzerinde afetzedelere yardımı olacak.”

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ

Gazetecilerin olası bir doğal afet karşısında alınan tedbirlere ilişkin sorusunu yanıtlayan Topaca, devletin olası felaketlere karşı birçok müdahale planının hazır olduğunu belirterek, “Bu planlar olmasaydı, gerek Mamak’ta gerekse Keçiören’de bir saat içerisinde bütün kamu kurum ve kuruluşları orada olamazdı” diye konuştu.