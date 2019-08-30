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Ankara Haberleri: Alt geçitler için çalışmalar başladı

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Alt geçitler için çalışmalar başladı

Hürriyet Haber
30.08.2019 - 14:17Son Güncelleme :

Başkentin önemli noktalarında trafiği rahatlatmak için 5 kavşakta alt geçit ve alternatif yol çalışmaları için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Yolu üzerinde üç alt geçit projesi için çalışmalara başladı.

Hürriyet Haber

Konutkent Mahallesi girişi, Yaşamkent Mahallesi girişi kavşağında birer alt geçit ile Başkent Üniversitesi önündeki giriş kapısı sonrasında bir U dönüş alt geçidinin yapım çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, üç alt geçit sayesinde Ankara-Eskişehir istikametindeki trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyor. Çalışmaların ulaşımı aksatmaması için alternatif yol çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Ayrıca, Şaşmaz Sanayi Bulvarı’na katlı kavşak ile Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar projeleri ile de trafiğin rahatlatılması planlanıyor.

OTOBAN BAĞLANTISI

Ekipler, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletme ve otoyol bağlantı çalışmalarına da başladı. Her biri yaklaşık 500’er metre olan 4 otoyol bağlantı kolunun yanı sıra ana güzergahlarda toplamda bin 200 metre yol genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 bin 200 metre uzunluğunda imalat yaparak bu yolların asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Gicik, Tatlar ve Peçenek mahallelerine otoban bağlantısı sağlanmış olacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alt geçitler için çalışmalar başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alt geçitler için çalışmalar başladı haberi güncellenecektir.

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