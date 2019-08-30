Alt geçitler için çalışmalar başladı

Konutkent Mahallesi girişi, Yaşamkent Mahallesi girişi kavşağında birer alt geçit ile Başkent Üniversitesi önündeki giriş kapısı sonrasında bir U dönüş alt geçidinin yapım çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, üç alt geçit sayesinde Ankara-Eskişehir istikametindeki trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyor. Çalışmaların ulaşımı aksatmaması için alternatif yol çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Ayrıca, Şaşmaz Sanayi Bulvarı’na katlı kavşak ile Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar projeleri ile de trafiğin rahatlatılması planlanıyor.

OTOBAN BAĞLANTISI

Ekipler, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletme ve otoyol bağlantı çalışmalarına da başladı. Her biri yaklaşık 500’er metre olan 4 otoyol bağlantı kolunun yanı sıra ana güzergahlarda toplamda bin 200 metre yol genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 bin 200 metre uzunluğunda imalat yaparak bu yolların asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Gicik, Tatlar ve Peçenek mahallelerine otoban bağlantısı sağlanmış olacak.