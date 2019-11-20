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Ankara Haberleri: Alt geçit sınavı

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Alt geçit sınavı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
20.11.2019 - 09:15 |Son Güncelleme :

Mamak Derbent’te, trafiğin geliş ve gidiş olarak tek şeritten ilerlediği alt geçitte, gün boyu keşmekeş yaşanıyor. Diğer şeridi kapalı olan alt geçitte araçlar ve öğrenciler karşı karşıya geliyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Mamak Derbent Mahallesi Kayaş Caddesi’ndeki Yüksek Hızlı Tren Alt Geçidi’nde yaşanan trafik keşmekeşi, yayalar ve araçlar için tehlike oluşturuyor. Alt geçidin bir şeridinin araç trafiğine kapalı olması nedeniyle geliş ve gidiş istikametinde aynı şeridi kullanmak zorunda kalan sürücüler, günün her saati burun buruna geliyor. Alt geçide 200 metre uzaklıktaki 4 ayrı okulda eğitim gören öğrenciler de kaldırımı olmayan yolda, sıkışan trafiğin arasında yürümeye çalışıyor. Mamak’a bağlı Boğaziçi, Derbent ve Araplar mahallelerinin muhtarları, mahallelinin en büyük şikâyetinin alt geçitte yaşanan trafik tehlikesi olduğunu söyledi.

Alt geçit sınavı

ARA TATİLDE DÜZELTİLMELİ

Alt geçit sınavı

Muhtarların talebi üzerine konuyu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıyan MHP Mamak Meclis Üyesi Naci Bayanlı, “Bugüne kadar yüzlerce trafik kazası oldu, okul başlangıç ve bitiş saatlerinde bir çocuğumuza bir şey olmadan gerekli çalışma yapılsın” dedi. Bayanlı, bölgeyle ilgili plan değişikliği yapıldığını ve mecliste kurulan komisyondan kararın geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bölgedeki tehlike üzerine plan değişikliği yaptırdık, bir hafta önce mecliste komisyondan geçti ve onaylandı. 1 ay askı süresi var ama okullar açılmadan çalışmalara başlanması tehlikeleri önleyecektir. Can tehlikesi olduğu için bir gün bile önemli. Bugüne kadar çok kaza oldu. Ara tatil sürecinden faydalanıp çalışmalara başlanıp düzeltilmeli.”

EN ÇOK ŞİKÂYET BU KONUDA

Alt geçidin sınırları içinde olduğu Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, yaşanan kazara dikkat çekerek, “Vatandaşlar çocukları okula giderken büyük korku yaşıyor. Araçlar ve yayalar günün her saati burun buruna. Bana gelen en çok şikâyet bu konuda. Temennimiz ara tatilde çalışma başlaması yönündeydi. Ancak başlanmadı” dedi.

ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Şeref Sipahi ise alt geçidin Mamak’ın önemli bağlantı noktalarından olduğunu belirterek, “Mamak’ta sağlık ocağı, okul gibi önemli noktalara ulaşım buradan sağlanıyor. Yolu bilen belki temkinli geliyor ama bilmeyen birisi için kazadan kaçmak oldukça zor. Yolda çatlaklar da oluşmaya başladı” diye konuştu.

AKŞAM KARANLIKLAR İÇİNDE

Araplar Mahallesi Muhtarı Durmuş Yılmazer de, aydınlatma olmaması nedeniyle özellikle gece saatlerinde oluşan tehlikeye dikkat çekti. Yılmazer, “Çalışmalarda yolun bir diğer şeridi tamamlanmaması yanında, aydınlatma da yapılmadı, akşam saatlerinde karanlıklar içinde Yayaların akşam buradan yürürken bir aracın altında kalması içten bile değil. Arabalar da aynı şekilde karanlık alt geçitten dönerken sıkça kaza yapıyor” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alt geçit sınavı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Kasım 2019 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alt geçit sınavı haberi güncellenecektir.

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