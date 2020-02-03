Alo 153 ‘Şampuanım bitti’

Yetkililer kendilerini en fazla, “Kaynanamı EGO otobüsünde kaybettim nasıl bulabilirim?” şeklindeki çağrının şaşırttığını belirtirken, Mavi Masa’yı arayan bir kişinin “Ankara bağımsız milletvekiliyim, NATO başkanı olmam için elektrik direklerine bayrak asmam gerekiyor. Bu yüzden evimin yanına 50 adet elektrik direği istiyorum. Bu direkler gelmez ve ben bayrakları asamazsam NATO başkanı olamam ve bundan da tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu olur” ifadelerini kullandığını kaydetti. Evlenmek için yardım isteyen çok sayıda kişinin de yine Mavi Masa’yı aradığı bildirildi.

Çağrılar arasında asfalt onarımı talepleri 25 bin 674 ile birinci sırada yer alırken, 16 bin 619 kişi minibüs ile ilgili şikâyette bulundu. Bunları 15 bin 665 ile EGO otobüslerinin durakta durmama ve yolcu almaması şikâyeti takip etti. Vatandaş memnuniyet oranının yüzde 51 olduğu belirtilen çağrı merkezine gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar ise hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor.