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Ankara Haberleri: Allah kötüleri sevindirmesin diye gayret edin

ANKARA HABERLERİ

Allah kötüleri sevindirmesin diye gayret edin

Murat YILMAZ
20.03.2019 - 09:18Son Güncelleme :

31 Mart’taki seçimlerde vatandaşların desteğini beklediklerini ifade eden Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Sizlerin desteğini, biraz gayretini bekliyoruz. Allah kötüleri sevindirmesin diye gayret edin” dedi.

Murat YILMAZ

Önceki gün Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çanakkale Şehitlerini Anma Programı’na katılan Özhaseki özetle şunları söyledi: “Bu fakir kardeşiniz Büyükşehir’de 25 ilçemizde de kardeşlerimizle birlikte adayız. Dersimize çalıştık işin ehliyiz, tecrübemiz var. 31 Mart’ta da Allah’ın izniyle sizlerin de gayretiyle zaten zafer bizim olacaktır. Zafer inananların olacaktır. Sonra da 5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğiz. Sizlerin duasını almak için gece gündüz çalışacağız inşallah. Bizlerden sadece hizmet duyacaksınız. Bizleri sadece temel atmalarda ve açılışlarda göreceksiniz. 5 bine yakın projemiz var, Allah’ın izniyle bunları yapmaya gücümüz yeter. Kimi arkadaşlarımız MHP’den kimi arkadaşlarımız AK Parti’den hiç farkı yok. Ha AK Partili Ahmet olmuş, ha MHP’li Mehmet olmuş. Hepimiz yerli ve milliyiz. Sizlerin desteğini, biraz gayretini bekliyoruz. Allah kötüleri sevindirmesin diye gayret edin. İnşallah 31 Mart’ta iş başına gelince Allah’ın izniyle vebal bizim omuzlarımızda olacak. Burada (Sincan) Murat kardeşimizle başka yerlerde diğer kardeşlerimizle gece gündüz size hizmet edeceğiz.”

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