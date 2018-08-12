Alevlerin arasında kaldılar

Alevlerin arasında mahsur kalan üç köpek son anda kurtarıldı. Ayvalı Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında evde bulunan Hasan S. alevleri son anda fark ederek kendini can havliyle sokağa atarken, evde beslediği 3 cins köpek alevlerin arasında mahsur kaldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yoğun dumanı gören mahalleli de sokağa döküldü. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi.



ZAMANA KARŞI YARIŞ

Yangını söndürmek için hemen işe koyulan itfaiye erleri, bir yandan da mahsur kalan hayvanları kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın çatısında zaman zaman çökmeler meydana geldi. İtfaiye erlerinin ve vatandaşların çabası sonucu köpeklerin 3'ü de sağ olarak kurtarıldı. Sokak üzerinde meraklı gözlerle yangını seyreden vatandaşlar, polis ekipleri ve bekçiler tarafından yangın mahallinden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol atına alınırken, komple yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.