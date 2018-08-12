Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Alevlerin arasında kaldılar

Ankara Haberleri: Alevlerin arasında kaldılar

ANKARA HABERLERİ

Alevlerin arasında kaldılar

Caner ÜNVER-Musa ERDOĞAN/İHA
12.08.2018 - 10:44Son Güncelleme :

Keçiören’de bir gecekonduda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Caner ÜNVER-Musa ERDOĞAN/İHA

Alevlerin arasında mahsur kalan üç köpek son anda kurtarıldı. Ayvalı Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında evde bulunan Hasan S. alevleri son anda fark ederek kendini can havliyle sokağa atarken, evde beslediği 3 cins köpek alevlerin arasında mahsur kaldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yoğun dumanı gören mahalleli de sokağa döküldü. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Yangını söndürmek için hemen işe koyulan itfaiye erleri, bir yandan da mahsur kalan hayvanları kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın çatısında zaman zaman çökmeler meydana geldi. İtfaiye erlerinin ve vatandaşların çabası sonucu köpeklerin 3'ü de sağ olarak kurtarıldı. Sokak üzerinde meraklı gözlerle yangını seyreden vatandaşlar, polis ekipleri ve bekçiler tarafından yangın mahallinden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol atına alınırken, komple yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alevlerin arasında kaldılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alevlerin arasında kaldılar haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kırmızı listede aranan terörist, etkisiz hale getirildi

Kırmızı listede aranan terörist, etkisiz hale getirildi

Yerel haberler

flaş

Yerel haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü

Yalçın Topçu: Türkiye milli çıkarlarını her şartta korumakta kararlıdır

Yalçın Topçu: Türkiye milli çıkarlarını her şartta korumakta kararl...

Karamollaoğlu: Türkiye asla tehditlere boyun eğmemelidir

Karamollaoğlu: Türkiye asla tehditlere boyun eğmemelidir

Yerel haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alacak

Liseliler doğa için robotik kodladı

Liseliler doğa için robotik kodladı

Çankaya’da bir ayda bin 511 denetim

Çankaya’da bir ayda bin 511 denetim

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

12 Ağustos 2018, Pazar
  • İmsak
    04:14
  • Guneş
    05:50
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:48
  • Akşam
    19:57
  • Yatsı
    21:27
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri